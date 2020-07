Xbox Series X : une manette blanche en fuite, un signe de l’arrivée de la Series S ?

La Xbox Series X arrive à la fin de l’année et aujourd’hui, c’est une nouvelle manette de la console qui fuite. Certains y voient là un signe d’une machine vendue aussi bien en noir qu’en blanc, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit de la manette de la fameuse Xbox Series S encore non annoncée.

La Xbox Series X sera-t-elle déclinée en blanc ? La console de Microsoft, qui sera vendue à la fin de l’année, se présente comme un monolithe noir accompagné d’une manette de la même couleur. Mais un utilisateur de Reddit a publié une photo (supprimée depuis) une manette Series X d’une couleur blanche.

Cela signifie-t-il que la console serait déclinée en blanc ? Possible, selon certains. D’autres voient encore plus loin. Certains commentaires arguent en effet qu’il pourrait s’agir là d’une manette dédiée à la Series S. Cette dernière pourrait être blanche afin de marquer la différence avec sa grande sœur. Il pourrait aussi bien s’agir d’un fake très bien fait.

Une Xbox Series S qui se fait attendre

Le fait est que les rumeurs se font de plus en plus insistantes concernant l’arrivée prochaine d’une Xbox Series S (nom potentiel). Microsoft pourrait en effet ne pas seulement miser sur sa Series X, qu’elle vendrait comme la console la plus puissante du monde à un prix élevé. L’idée serait de proposer une machine moins chère, mais également moitié moins puissante. Elle serait présentée dans le courant du mois d’août.

A lire aussi – Xbox Series X : date de sortie, prix, caractéristiques, jeux, tout savoir sur la prochaine console de Microsoft

Si la Xbox Series X serait dédiée au jeu 4K, la Series S pourrait se contenter d’une définition en 1080p. Microsoft proposerait ainsi plusieurs configurations, comme cela se fait dans le monde du PC. La firme de Redmond ne centrerait pas sa nouvelle génération autour d’une machine unique, mais de plusieurs consoles, mais surtout autour de ses services Game Pass et xCloud, qui fusionneront en septembre.

Jeudi 23 juillet, Microsoft a par ailleurs présenté les nouveaux jeux exclusifs au service qui arriveront sur le Game Pass et la Series X dans les prochaines années. Au programme, un nouveau Halo, un nouveau Fable et également d’autres jeux intéressants comme Avowed d’Obsidian ou Everwild de Rare.

Source : WindowsCentral