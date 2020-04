Minecraft RTX disponible dès maintenant, découvrez comment le télécharger

Minecraft RTX est en bêta ouverte dès ce soir à 19h. Cette version ultime du célèbre jeu bac à sable est compatible avec la technologie Ray Tracing de Nvidia et propose des options graphiques exclusivement destinées aux possesseurs de cartes graphiques Geforce RTX. Pour s’inscrire, il faudra se rendre sur l’application Xbox Insider Hub.

Après plusieurs mois de collaboration et de dur labeur, Nvidia et Mojang annoncent fièrement l’ouverture de la bêta de Minecraft RTX dès ce jeudi 16 avril à 19h. Pour rappel, cette version ultime du jeu le plus vendu de tous les temps prendra en charge le Ray Tracing, une fonctionnalité que l’on retrouvera sur la PS5 et la Xbox Series X.

Cette nouvelle technologie développée par Nvidia permet de calculer la couleur de chaque pixel en fonction d’un rayon lancé sur une scène de jeu, mais également son éclairage à l’aide d’un rayon secondaire. De multiples rayons sont ainsi lancés pour calculer les pixels qui composent chaque image, rayons qui prennent en considération la réflexion et la réfraction des matériaux présents dans la scène.

En d’autres termes, les effets de lumières sont bien plus réalistes, naturels et éclatants grâce au Ray-Tracing. C’est donc au tour de Minecraft de rejoindre la liste des jeux compatibles Ray-Tracing, à l’instar de Battlefield V ou encore Metro Exodus. Bien entendu, il faut posséder une carte graphique Geforce RTX pour profiter des apports de cette technologie.

Drivers et accès à la bêta

Pour que ce lancement se passe dans les meilleures conditions pour les joueurs, Nvidia a d’ores et déjà publié des drivers optimisés pour booster les performances de vos cartes graphiques Geforce RTX. Il suffit de passer par l’utilitaire Geforce Experience ou bien par le site officiel Nvidia pour se les procurer.

Quant à la bêta, il faudra vous munir des identifiants et mots de passe de votre compte Microsoft (ou en créer un le cas échéant). Ceci fait, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le Microsoft Store et installez l’application Xbox Insider Hub

Lancez Xbox Insider Hub

Cliquez ensuite « Contenu Insider « puis « Minecraft pour Windows 10 «

« puis « « Choisissez « Rejoindre » puis « Afficher dans le marché «

» puis « « Dernière étape : « Installer » et « Jouer«

Notez qu’il faudra impérativement se rendre dans les mondes compatibles avec les options RT (pour Ray-Tracing) si voulez profiter de ces nouvelles options graphiques. Histoire d’offrir une vitrine pour admirer le travail accompli, Nvidia met à disposition six mondes compatibles, il suffit de taper RTX dans le market place du jeu.