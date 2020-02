Xbox Series X : on pourra reprendre une partie même après un redémarrage de la console

Bonne nouvelle pour les fans des consoles Microsoft : la Xbox Series X sera capable de faire en sorte que le joueur puisse reprendre une ou plusieurs parties au moment même où il s’est arrêté, alors qu’il a éteint puis relancé la console.

Après avoir apporté de nombreuses précisions techniques sur sa nouvelle Xbox Series X, et notamment sur sa puissance de 12 téraflops et l’intégration d’un SSD, Microsoft ne s’arrête pas en si bon chemin. Larry Hryb, directeur de la programmation chez Microsoft, mais aussi connu sous le pseudonyme de Major Nelson, vient de lâcher une information qui devrait ravir les joueurs : il sera possible de reprendre différents jeux en cours, même après un redémarrage de la console.

Xbox Series X : reprise après un redémarrage et prise en charge du ray tracing audio

S’il était possible jusqu’à présent de redémarrer une partie sur la Xbox One après l’avoir mise sur pause, la Xbox Serie X ira encore plus loin. Les joueurs auront la possibilité de reprendre leurs jeux, même si la console a été éteinte puis redémarrée. Dans son podcast, Larry Hryb explique ainsi cette fonctionnalité de la nouvelle console de Microsoft : « J’ai dû redémarrer parce que j’avais une mise à jour du système, puis je suis revenu au jeu et je me suis retrouvé directement à l’endroit où je m’étais arrêté ». Voilà probablement une fonctionnalité que les joueurs qui doivent éteindre leur console la journée ou la nuit vont particulièrement apprécier. Et comme le précise Larry Hryb, cette possibilité de reprise après un redémarrage se révèlera particulièrement utile quand une mise à jour du système est nécessaire.

Dans le même temps, Jason Ronald, directeur de programme Xbox chez Microsoft, a annoncé que la console prendrait en charge le ray tracing audio. Si l’on connaissait l’utilisation du ray tracing pour le traitement graphique des jeux vidéo, son application dans le monde de l’audio était jusqu’à présente inédite. « Grâce à l’introduction du ray tracing matériel sur la Xbox Series X, nous sommes en fait en mesure d’activer un nouvel ensemble de scénarios, que ce soit un éclairage plus réaliste, de meilleures réflexions, et nous pouvons même l’utiliser pour des choses comme l’audio spatial. »

Reste désormais à savoir quels seront les réels avantages de l’utilisation de cette technologie. Si le sujet est encore un peu abscons parce que totalement inédit, l’éditeur de Redmond promet de revenir dessus lors de la prochaine Game Developers Conference.

