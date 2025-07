Cette héroïne Marvel pourrait succéder à Doctor Doom en tant que super vilain, voici pourquoi

Alors qu'Avengers Doomsday est en cours de production, on a déjà une idée de qui pourrait reprendre le flambeau de Doctor Doom après sa chute. C'est pourtant une super-héroïne, du moins pour le moment.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) n'est pas tendre avec ses super vilains. C'est logique après tout : les méchants ne doivent pas gagner à la fin. Certains restent quand même dans l'écurie, comme Loki, tandis que d'autres font une apparition éclair et disparaissent à jamais. Par exemple Ultron. Même Thanos, qui pourtant arrive à ses fins pendant 5 ans, finit par se faire tuer (2 fois). Au vu de ce palmarès, on ne donne pas cher de la peau de Doctor Doom, incarné par Robert Downey Jr.

Avengers Doomsday sortira le 18 décembre 2026, mais il semblerait que les studios pensent déjà à l'après. Et pas la peine d'attendre des années avant d'avoir une idée de qui reprendra le flambeau de Victor von Doom puisque Marvel a peut-être déjà révélé son identité. Attention, nous allons devoir allégrement spoiler une série diffusée sur Disney+ pour expliquer le raisonnement derrière cette hypothèse. Il s'agit en l’occurrence d'Ironheart. Si vous ne l'avez pas encore terminé, ou si vous comptez la voir, mieux vaut ne pas lire ce qui suit.

Voici qui pourrait devenir le prochain grand méchant de Marvel après Doctor Doom

À la fin de la série, Riri Williams augmente les capacités de son armure grâce à la magie de Zelma Stanton. Forte de ce surplus de puissance, Ironheart parvient à battre The Hood et s'empare de la cape qui conférait ses pouvoir au vilain. Avec elle, Riri espère faire revenir son amie Natalie, l'intelligence artificielle qu'elle a créé en se basant sur sa meilleure amie.

Elle n'a pas le temps d'essayer vu que Mephisto, le démon a qui appartient la cape à l'origine, apparaît devant elle et lui propose un marché : faire revenir Natalie contre quelque chose “qui ne lui manquera pas“, son âme.

Ironheart accepte et conserve la cape qu'elle intègre à son armure. L'héroïne devient donc à la fois une adepte de la technologie et de la magie, exactement comme Doctor Doom. On peut donc tout à fait imaginer que ce dernier s'intéresse à la jeune femme et apparaisse devant elle pour lui proposer de lui apprendre deux ou trois trucs.

La jeune femme ayant déjà montré qu'elle est prête à s'arranger avec la morale, elle pourrait bien être séduite. D'autant que dans le MCU, Doom est le sosie de Tony Stark, l'idole de Riri Williams. De quoi achever de la convaincre ? L'avenir nous le dira.