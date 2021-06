iPhone : son fils dépense 1500 euros sur un jeu mobile, il est contraint de vendre sa voiture

Ashaz Mutasa, sept ans, a effectué un certain nombre d’achats in-app pendant qu'il jouait au jeu « Dragons : Rise of Berk » et son père ne l'a découvert que lorsqu'il était trop tard. Son fils aurait dépensé près de 1500 euros en moins d’une heure.

Comme le rapporte le Daily Mail, Muhammad Mutaza, un médecin britannique de 41 ans originaire du nord du Pays de Galles, a été facturé £1289 (1500 euros) après que son fils Ashaz a effectué 29 achats in-app allant de £1,99 à £99,99. Il n’a réalisé ce qui s'était passé que lorsqu'il a découvert les 29 reçus qui l'attendaient sur sa boite mail. Cette situation est loin d’être un cas isolé. L’année dernière, nous avions évoqué le cas d’un enfant de 6 ans qui avait dépensé 16 000 dollars avec l’iPad de sa mère. Au début de 2020, une fillette de 8 ans avait également dépensé 2 235 € dans le jeu Roblox.

Muhammad affirme que son fils, Ashaz, a peut-être mémorisé le mot de passe de son iPhone en regardant par-dessus son épaule alors qu’il utilisait le smartphone. « Au départ, j'ai pensé que j'avais été arnaqué. Je n'aurais jamais cru qu'il était possible de dépenser autant d'argent pour un jeu pour enfants », a-t-il déclaré.

Apple n’a pas tout remboursé, il vend sa voiture

Malheureusement pour la famille, Apple n’a remboursé que 207 livres sterling (241 euros) sur les 1500 euros. Mutaza était si furieux qu’il a déclaré à Apple qu'il ne dépenserait plus jamais un seul centime auprès de l'entreprise. « Ce n'est même pas limité à un clic par jour, vous pouvez cliquer sur “acheter” 10 000 fois et dépenser un million d’euros en une demi-heure », a-t-il poursuivi. Hier, nous apprenions que l’App Store et le Google Play Store ont déjà généré 65 milliards de dollars de recette en 2021.

Le remboursement d’Apple n’a pas été suffisant, puisque le père de famille a été contraint de vendre sa Toyota Aygo pour couvrir le montant de la facture. Muhammad envisage de déposer une plainte contre la société et demander un remboursement complet.

Cette situation aurait vraisemblablement pu être évitée si le père de famille avait créé un compte pour son fils. Il existe de nombreuses possibilités en matière de contrôle parental, dont notamment une fonction « demander pour acheter », qui, selon Apple, est activée par défaut pour les enfants de moins de 13 ans. Cela signifie que le chef de votre “famille” iCloud doit approuver tout achat ou téléchargement.

