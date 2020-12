App Store : un enfant de 6 ans dépense 16 000 dollars avec l’iPad de sa mère

Un enfant de 6 ans a dépensé 16 000 dollars sur l’App Store à l’insu de ses parents. Accro au jeu Sonic Forces, le garçon a acheté des milliers d’améliorations avec l’iPad de sa mère. Aucun contrôle parental n’avait en effet été mis en place sur la tablette. Apple a fermement refusé de rembourser les achats.

George Johnson, un enfant âgé de 6 ans, a dépensé 16 000 dollars dans Sonic Forces, un jeu disponible sur l’App Store, rapportent nos confrères du New York Post. Contrainte de travailler à domicile, sa mère a eu la mauvaise idée de confier un iPad à son fils pour l’occuper.

Pendant tout le mois de juillet 2020, le petit George a acheté des options permettant de déverrouiller des personnages et des fonctionnalités supplémentaires à des prix allant de 1,99$ à 9,99$. En un jour, le jeune garçon dépensait parfois plus de 25 000 dollars via les achats intégrés de Sonic Forces à l’insu de sa mère. « C’est comme si mon enfant de 6 ans faisait des lignes de cocaïne de plus en plus grosses » explique Jessica Johnson, mère de 41 ans.

Sur le même sujet : Apple réduit à 15% la commission de l’App Store pour les petits développeurs

Apple refuse de rembourser la mère

Finalement, elle s’est rendue compte des milliers d’achats réalisés par son fils en consultant son compte PayPal et son compte Apple. D’abord persuadée d’être victime d’une fraude, Jessica a contacté sa banque. « La façon dont les achats sont regroupés a rendu presque impossible de comprendre qu’elles provenaient d’un jeu » déclare la résidente du Connecticut (Etats-Unis). Après enquête, la banque a déterminé que Jessica n’avait pas été victime de fraude et de piratage.

Elle a alors scrupuleusement épluché la liste des dépenses affichées sur son compte Apple. En découvrant le logo Sonic Forces, Jessica a finement compris que son fils était à l’origine du problème. Elle a donc contacté le service clientèle d’Apple. « Ils m’ont dit que parce que je n’ai pas appelé dans les 60 jours suivant les dépenses, ils ne peuvent rien faire. La raison pour laquelle je n’ai pas appelé dans les 60 jours est que la banque pensait que c’était une fraude » témoigne la quarantenaire.

Jessica Johnson admet ne pas avoir mis en place de contrôle parental permettant de restreindre l’accès aux achats intégrés de l’App Store. En se rendant dans les réglages de l’application, il est possible « d'empêcher votre enfant d’installer ou de supprimer des apps, d’effectuer des achats intégrés », détaille Apple sur son site web. Vous pouvez bloquer tous les achats intégrés ou réclamer qu’un code soit demandé lors de chaque transaction.

« Si j’avais su qu’il y avait des limitations pour cela, je n’aurais pas permis à mon enfant de 6 ans de dépenser près de 20 000 $ pour des bagues en or virtuelles » regrette Jessica, amère. Ce n’est pas la première fois qu’un enfant dépense des sommes astronomiques sur l’App Store à l’insu de ses parents. Début d’année, une fillette de 8 ans avait dépensé 2 235 € dans le jeu Roblox. Là encore, Apple avait refusé de rembourser les parents, arguant que « les clients sont responsables des transactions autorisées à l’aide de leur identifiant Apple ».

Source : New York Post