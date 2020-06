Xbox Series X : Microsoft et Bang & Olufsen collaborent sur de l’audio haute définition

La Xbox Series X bénéficiera d’une « solution » audio haute définition haut de gamme, fruit d’un partenariat entre Microsoft et Bang & Olufsen. L’équipementier ne précise pas si le fruit de cette collaboration est intégré à la console pour concurrencer la partie audio soignée de la PS5, ou s’il s’agit d’un ou de plusieurs accessoires Hi-Fi adaptés aux joueurs.

Bang & Olufsen annonce dans un communiqué de presse avoir collaboré avec Microsoft autour de la Xbox pour établir « une nouvelle proposition audio haut de gamme ». L’équipementier audio explique vouloir « apporter une réponse dans le segment gaming haut de gamme ». La « solution » de Bang & Olufsen comprend des fonctionnalités « Designed for Xbox » (« conçu pour Xbox », du nom du programme de certification d’accessoires officiels).

Que cache le partenariat entre Microsoft et Bang & Olufsen ?

Le vice-président de Bang & Olufsen Christoffer Poulsen explique dans une série de tweets :« l’industrie du jeu vidéo a crû énormément ces dernières années, auprès de toutes les catégories d’âge, de genre et de nationalités et nous pensons que cette tendance va se poursuivre. La technologie a beaucoup évolué en matière de gaming et améliorer l’expérience sonore nous permet de jouer un rôle clé« .

Et le responsable de conclure : « Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons joint nos forces avec @Xbox pour créer une nouvelle proposition audio conçue pour le segment haut de gamme du #gaming, en se basant sur notre coeur d’expertise sonore, de design et d’artisanat. On vous en dira plus sur ce que cela signifie bientôt ».

Matt Kesserling, l’un des responsables des équipes Xbox ajoute : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Bang & Olufsen qui apportera une nouvelle catégorie premium pour le marché de l’audio gaming pour les fans Xbox et Bang & Olufsen autour du monde et qui voyage avec vous partout où vous adorez jouer à la Xbox ».

Tout cela est très mystérieux et laisse le champ libre à plusieurs interprétations. Il est possible que Bang & Olufsen et Microsoft aient collaboré sur la conception des circuits audio de la console. Une manière de solidifier la proposition de la Xbox Series X face à la PS5 dont on sait que Sony a vraiment fait des efforts pour améliorer cet aspect. Il est également possible qu’il ne s’agisse que d’un simple accessoire haut de gamme, comme par exemple un casque haute définition adapté et avec une réduction de bruit active.

Lire également : Xbox Series X – Microsoft veut rendre le prix de sa console le plus abordable possible

Que pensez-vous de cette annonce ? Partagez votre retour dans les commentaires.