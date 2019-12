PS4 : Sony réinvente la DualShock 4, cet accessoire lui ajoute des boutons personnalisables

Sony présente une extension pour la manette de la PS4. La DualShock 4 accueille un nouvel accessoire, le Back Button Attachement qui permet de lui ajouter deux boutons supplémentaires avec la possibilité de configurer jusqu’à 16 actions différentes. Il dispose d’un petit écran OLED qui fournit en temps réel des informations sur l’attribution des touches. Une surprise à moins d’un an du lancement de la PS5.

Alors que tous les regards sont désormais tournés vers la PlayStation 5, Sony réoriente les attentions vers la PS4 avec un nouvel accessoire qui redonne un coup de fraîcheur à la DualShock 4. Le Back Button Attachment est une extension qui vient se fixer à l’arrière de la manette pour offrir encore plus de boutons. Ils sont au nombre de deux et sont hautement configurables.

Back Button Attachment : quel intérêt pour ce nouvel accessoire de la DualShock 4 ?

Dans sa forme actuelle, la DualShock 4 se contrôle avec trois doigts : le pouce pour le pad directionnel, les sticks analogiques et les quatre boutons principaux (X, triangle, carré et cercle). L’index et le majeur quant à eux s’occupent des gâchettes. Avec le Back Button Attachment, les joueurs qui le souhaitent peuvent ajouter deux boutons de fonction supplémentaires qui peuvent être contrôlés idéalement avec l’annulaire pour plus de confort dans certains jeux. Vous pourrez paramétrer 16 actions différentes pour chaque extension, comme les touches triangle, cercle, R1 et R2 pour ne citer qu’elles.

Les deux boutons « fournissent un retour tactile exceptionnel. Vous pourrez donc sauter et glisser sans rien manquer de l’action », explique Sony. « Cet accessoire comporte également un écran OLED intégré qui fournit en temps réel des informations sur l’attribution des touches ». De plus, il est possible de sauvegarder et choisir jusqu’à 3 profils à utiliser dans divers jeux. Il y a également un port Jack 3,5 mm pour connecter un casque filaire puisque l’accessoire fait obstacle a port natif. Il se branche lui-même sur le port d’extension de la DualShock 4.

Alors que Microsoft a récemment dévoilé sa future Xbox Series X (ou Xbox) avec sa nouvelle manette, les fans de Sony attendent impatiemment la réponse de la firme nippone à moins d’un an de l’arrivée de la PS5. Avec le nouveau Back Button, l’entreprise offre sans doute un avant-goût des nouveautés de la DualShock 5 et lance par la même occasion un signal fort : on aurait tort d’enterrer la PS4 aussi vite. La console est toujours une priorité pour Sony et elle continue d’ailleurs de se vendre comme des bouts de pain. Elle a d’ailleurs récemment chipé la deuxième place à la PS1 au panthéon des consoles les plus vendues de l’histoire.

Disponibilité et prix

Le Back Buton Attachment que Sony désigne par « fixation Dorsale de commandes » en français sera disponible en janvier 2020 aux États-Unis dans un premier temps. Outre-Atlantique, il est venu 29,99 $. L’extension sera ensuite disponible en France le 14 février 2020 au prix de 29,99 €. Alors, comptez-vous l’acheter ?