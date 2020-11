Les Xbox Series X et Series S sont disponibles dans le monde entier depuis le 10 novembre. Si le lancement des consoles next-gen de Microsoft s'est soldé par un succès, les chiffres de vente au Japon laissent à désirer selon nos confrères du magasine Famitsu.

Comme vous le savez peut-être, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont officiellement disponibles depuis le 10 novembre 2020. Sans surprise, le lancement a été un véritable carton, comme le laissait présager la folie autour des précommandes. Ainsi, Microsoft affirme avoir déjà écoulé plus de 1,2 million de consoles à travers le monde.

Sans surprise, les joueurs se sont rués en priorité sur la Xbox Series X, avec des ventes estimées entre 800 000 et 925 000 exemplaires. Quant à sa petite soeur, la Xbox Series S, le constructeur américain en a expédié entre 400 000 et 475 000. Microsoft oblige, les ventes ont explosé aux États-Unis. Sur le million de consoles vendues dans le monde, entre 670 000 et 780 000 l'ont été dans le Pays de l'Oncle Sam.

Un carton aux USA, des débuts plus mitigés au Japon

À l'inverse, les résultats des ventes ne sont pas fameux au Japon, comme nous l'apprennent nos confrères du célèbre magasin nippon Famitsu. En effet et durant les six premiers jours, Microsoft a écoulé seulement 20 534 Xbox Series X sur l'archipel, contre 118 085 PS5 pour Sony. Pour l'instant, Marvel's Spider-Man : Miles Morales remporte la palme des meilleures ventes, avec 18 640 exemplaires. Il est suivi de très près par Demon's Souls, le remake développé par le studio BluePoint, avec 18 607 unités.

À titre de comparaison, la Xbox 360 avait fait un tout petit mieux lors de son lancement en septembre 2014. La console avait séduit 23 625 joueurs lors des quatre premiers jours de sa carrière. La PS4 avait cartonné en dépassant la barre des 322 000 ventes en seulement deux jours ! Bien entendu, il faut toutefois relativiser les chiffres de vente actuels. Le lancement des consoles de nouvelle génération se fait dans un contexte difficile, ralenti par de sérieux problèmes d'approvisionnement en raison de la crise sanitaire.

Pour rappel, Microsoft s'attend à des ruptures de stock de Xbox Series X et Series S jusqu'en avril 2021. Malgré tous les efforts fournis dans les usines de production, la firme assure qu'elle ne pourra pas répondre pleinement à la gigantesque demande des joueurs. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il sera impossible de trouver des consoles, mais seulement qu'il y aura des ruptures de stock régulières à prévoir.

Source : Famitsu