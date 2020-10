Xbox Series X : la console permettra de transférer gratuitement ses sauvegardes des jeux Xbox 360

Les Xbox Series X et Series S miseront énormément sur la rétrocompatibilité. Il sera possible de jouer à d’anciens titres, et même de retrouver ses sauvegardes. Aujourd’hui, la firme de Redmond indique qu’il sera même possible de récupérer gratuitement ses sauvegardes de Xbox 360.

Vous vous souvenez de cette partie de Gears of War 2 débutée en 2009 et jamais terminée sur votre Xbox 360 ? Eh bien grâce à la Xbox Series X, il sera possible de la continuer sur votre console flambant neuve, et c’est totalement gratuit ! En effet, Microsoft a annoncé qu’il offrait la récupération des sauvegardes dans le cloud des titres Xbox 360 à tous les utilisateurs de la nouvelle machine.

Sur Xbox One, les sauvegardes des jeux est automatiquement stockées dans le cloud. Ce service a vu le jour avec la Xbox 360. Néanmoins, il fallait être abonné au Xbox Live Gold pour en profiter à l'époque. Avec la sortie de la Xbox Series X, plus besoin d'ouvrir son porte-monnaie, puisque la rétrocompatibilité des progressions sera offerte.

Reprendre sa partie comme si de rien n'était

Prenons un cas de figure précis. Vous n’avez jamais été abonné au Xbox Live et vous souhaitez continuer votre partie de Gears of War 2 entamée sur Xbox 360. Il vous suffit de rallumer votre vieille console et de synchroniser les sauvegardes dans le cloud. C’est désormais gratuit. Une fois fait il faut allumer votre nouvelle Series X et insérer votre disque de jeu (ou le télécharger si vous l’avez en dématérialisé). En le lançant, la console vous permettra de reprendre le jeu là où vous l’avez laissé.

Microsoft mise énormément sur la rétrocompatibilité des titres sur cette nouvelle génération, non seulement avec la Xbox One, mais aussi avec la 360 et la Xbox originale. Chez Sony, la situation est plus nébuleuse. Si la quasi-totalité des jeux PS4 seront compatibles PS5, la question des sauvegardes restent en suspens. Le constructeur a indiqué qu’elles pourront être reprises, néanmoins, certains éditeurs ont assuré que ce ne serait pas le cas.

Avantage Microsoft sur ce point, donc. Mais la guerre des consoles ne va pas uniquement se jouer là-dessus, Sony misant avant tout sur son catalogue de jeux inédits et exclusifs.