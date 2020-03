Xbox Series X : comment suivre la conférence du Game Stack Live à 19h40

Si Microsoft a déjà dévoilé de nombreux détails sur sa Xbox Series X il y a deux jours, le géant de Redmond n’en a pas fini avec sa prochaine console puisqu’il compte revenir dessus aujourd’hui même au cours d’une conférence en streaming.

Pour remplacer la Game Developers Conference 2020, qui a été annulée à cause de la pandémie de Coronavirus, Microsoft a décidé de mettre en place un autre événement retransmis uniquement en streaming, le Game Stack Live. Les 17 et 18 mars, le géant de Redmond organise donc toute une série de conférences, laquelle s’adresse en premier lieu aux développeurs. Mais le grand public devrait également y trouver son compte, puisque le Game Stack Live permet aussi d’en apprendre davantage sur les projets de Microsoft et sur l’industrie du jeu vidéo en général.

Comment suivre le Game Stack Live dédié à la Xbox Series X et xCloud

Parmi toutes les conférences qui s’enchaînent pendant les deux jours du Game Stack Live, il en est une qui devrait retenir toutes les attentions. À 19h40, Microsoft a prévu de revenir à la fois sur la Xbox Series X, sa prochaine console de salon, mais également sur Project xCloud, son service de Cloud Gaming. La conférence durera une heure et sera suivie d’une conférence sur Double Fine (20h40), et d’une autre sur les nouveautés de DirectX (21h20).

À quelques mois de sa commercialisation, la nouvelle console de Microsoft devrait se dévoiler encore un peu plus, tout comme Project xCloud. Aura-t-on droit à une date de lancement ce soir pour l’un des deux, voire les deux ? Ou tout du moins une idée, même approximative, de leurs tarifs ?

Pour suivre le stream Xbox Series X + Project XCloud, il vous suffira de vous connecter à Mixer à partir de 19h40, donc. De notre côté, nous serons aussi sur le pied de guerre : vous pourrez nous suivre sur Twitter et en direct sur le site. Nous vous donnons rendez-vous dès ce soir pour faire le point sur toutes les annonces les plus importantes. Et n’oubliez pas notre autre rendez-vous, celui de Sony et de sa PS5, lequel a lieu à 17h00 !