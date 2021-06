Flight Simulator : sa sortie est imminente sur Xbox Series X et S

La sortie de Flight Simulator sur les consoles Xbox Series X et S est imminente. En effet, il est possible de préinstaller le simulateur de vol sur ces machines, mais pas de le lancer. Ce sera sans doute possible dans les prochains jours.

Flight Simulator est sorti fin 2020 sur PC et fait la joie de ceux qui ont une configuration assez solide pour le faire tourner. Microsoft avait promis que le titre arriverait sur ses nouvelles consoles Xbox dans le courant de l’année 2021. Vraisemblablement, c’est pour bientôt.

C’est Tom Warren, le rédacteur en chef du site The Verge, qui vend la mèche. Il affirme que Microsoft a diffusé un trailer du simulateur aux journalistes (qui sera dévoilé lors de la conférence de dimanche soir) avec la mention “atterrissage sur Xbox Series X” à la fin. Plus encore il indique qu’il est désormais possible de le précharger sur les consoles. Pour rappel, cette méthode permet de télécharger un jeu ou un logiciel avant son lancement, mais impossible de le lancer. Il faut pour cela attendre la date fatidique.

Flight Simulator pourrait sortir le 15 juin sur Xbox Series X

La date fatidique, justement, devrait arriver très bientôt. Le même Tom Warren indique que la branche Irlandaise de Gamestop, une célèbre chaîne de magasins de jeu vidéo, a listé Flight Simulator sur son site pour le 15 juin. Il n’est donc pas improbable de voir Microsoft annoncer en pleine conférence la sortie imminente de son bébé sur ses nouvelles consoles.

A lire aussi – Flight Simulator passe de 170 Go à 83 Go, votre SSD peut souffler

Pour rappel, l’E3 débute dès samedi 12 juin avec la conférence tenue par Ubisoft. Microsoft, de son côté, va tenir un grand show dimanche soir à 19 heures, heure de Paris. Cette keynote concernera aussi les futurs jeux de Bethesda, qui lui appartient désormais. Pour le moment, on ne peut faire que des suppositions sur les titres montrés pendant cette conférence. Halo, Gears 6, Starfield… les paris sont ouverts. Mais dans tous les cas, il est quasiment certain d’y retrouver Flight Simulator.

Le simulateur de vol a récemment accueilli du nouveau contenu, pour sa part, qui améliore drastiquement les paysages d’Europe de l’Ouest, notamment en France ou au Bénélux. De nouvelles extensions pourraient aussi être dévoilées pendant la conférence Microsoft.