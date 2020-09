Xbox Series S : les jeux se lancent quatre plus vite que sur Xbox One S

Même si la Xbox Series S est beaucoup moins puissante que la Xbox Series X, elle garde cependant certains de ces atouts, notamment en termes de vitesse de chargement. Une vidéo compare le temps de chargement d’un jeu sur Xbox Series S et sur Xbox One S. Et la future console abordable de Microsoft est quatre fois plus rapide que son prédécesseur.

La Xbox Series S sera très certainement la console la moins chère de celles qui seront commercialisées à partir du mois de novembre 2020. Elle sera proposée à 299 euros, contre 499 euros pour la Xbox Serie X et, selon les rumeurs, 599 euros et 499 euros pour la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition, respectivement. Bien sûr, il y aura quelques concessions à faire pour compenser.

La première est l’absence de lecteur de disque optique, sous-entendant que la console n’accepte que les jeux dématérialisés. La seconde est un GPU beaucoup moins puissant : les capacités de calcul de la Xbox Series S sont limitées à 4 Tflops, contre 12,15 Tflops pour la Xbox Series X. Soit un rapport de 1 à 3, ce qui est évidemment énorme. Ce qui explique pourquoi elle n’affichera les jeux qu’en QHD (1440p) maximum, à 60 images par seconde.

Ce qu’il faut là où il faut

Cependant, la console abordable n’est pas une console d’ancienne génération : ray-tracing, affichage des vidéos en 4K, CPU AMD RDNA, compatibilité Variable Rate Shading et Variable Refresh Rate, etc. Parmi les atouts que la Xbox Series S conserve de la Xbox Series X est son SSD très rapide, promesse de temps de chargement très courts. Et ce même si le GPU semble moins costaud.

Pour preuve, le Youtubeur américain BrutalSam a publié une vidéo montrant le jeu The Outer Worlds se charger sur une Xbox One X et une Xbox Series X. Et la différence est surprenante : il ne faut que 12 secondes pour que le joueur puisse démarrer sa partie, contre 53 secondes sur Xbox One X. La différence est donc énorme : la Xbox Series S est donc quatre plus rapide. Faut-il attendre la même chose de la Series X ? Très certainement. Et ce même si cette dernière affichera un jeu en 4K (2160p). Voilà donc une très belle amélioration pour cette nouvelle génération de consoles.