Xbox Series S : la concurrente de la PS5 Digital Edition évoquée par Microsoft, ça se confirme

La Xbox Series S, qui répond également au nom de code Lockhart, vient de refaire parler d’elle dans une note de développement publiée en juin 2020. Ces quelques éléments tendent à confirmer l’existence de la concurrente de la PS5 Digital Edition.

Si vous suivez l’actualité vidéoludique, vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses fuites et rumeurs évoquent l’existence de deux modèles de Xbox Series X. Ces deux machines répondaient respectivement aux noms de code Anaconda (Xbox Series X) et Lockhart (Xbox Series S). La Xbox Series S pourrait s’imposer comme une concurrente directe de la PS5 Digital Edition de Sony, dans le sens où elle serait dénuée de lecteur Blu-Ray elle aussi.

Cette console 100% digitale pourrait d’ailleurs être proposée aux alentours des 200 € d’après de récentes informations du leaker réputé Eastman. Si tel était le cas, Microsoft proposerait une porte d’entrée vers la next-gen à un prix défiant toute concurrence. Un prix sur lequel Sony ne pourra pas s’aligner. Pour l’heure, cette Xbox Series S n’a toujours pas été officialisé par le constructeur, mais les preuves de son existence s’accumulent depuis ces derniers temps.

Après avoir refait parler d’elle dans les fichiers système de Windows 10, la petite sœur présumée de la Xbox Series X revient sur le devant de la scène dans une note de développement GDK (ndlr : pour Game Development Kit) publiée en juin 2020. Voici ce que l’on peut lire :

« Les modes de consoles suivants sont supportés dans le kit de développement de jeux de juin 2020 :

Comme vous pouvez le voir, le modèle Lockhart est bien mentionné dans cette note, ce qui laisse suggérer que des développeurs tiers et des studios Microsoft s’attèlent probablement à concevoir des jeux compatibles avec les deux versions de la console. Pour rappel, les dernières rumeurs affirment que la Xbox Series S sera moins puissante que sa grande soeur : 4 téraflops contre 12 téraflops.

Source : Twitter

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv

— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020