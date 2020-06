Xbox Series S : Microsoft préparerait une console sans lecteur pour concurrencer la PS5 Digital Edition

La Xbox Series S pourrait elle accompagner la sortie de la Xbox Series X ? En tout cas, le dépôt d’un brevet de la part de Microsoft laisse penser à plusieurs modèles de consoles, comme pour la PS5. La firme de Redmond pourrait s’inspirer de son concurrent direct avec une machine moins onéreuse.

Deux Xbox Series pour le prix d’une ? Un brevet déposé par Microsoft laisse planer le doute. Repéré par le site hispanophone Generacion Xbox, ce brevet protège la marque Xbox Series. La Xbox Series X sortant en fin d’année, ce dépôt laisse présager l’apparition d’autres modèles, alors que les rumeurs sur une console moins chère se font de plus en plus insistantes.

En effet, les bruits de couloir évoquent la Xbox Lockhart, une version plus abordable de la machine. L’appellation Xbox Series, qui induirait plusieurs modèles, irait dans ce sens. Si deuxième modèle il y a, il ne faudra certainement pas s’attendre à ce qu’elle se nomme Xbox Series S. En effet, le S est réservé aux consoles dites Slim sortant quelques années après le modèle de base chez Microsoft. Mais le constructeur pourrait nous surprendre.

Plus abordable

La sortie de deux consoles serait la suite logique pour Microsoft. La Xbox One a été le terrain d’expérimentations dans ce sens, avec la sortie de la Xbox One X et de la Xbox One S en 2017. La première misait sur la puissance avec une compatibilité 4K tandis que l’autre était vendue à un prix très raisonnable.

Microsoft pourrait aller dans le sens de Sony. Jeudi 11 mai, la firme japonaise a présenté la PS5, ou plutôt les deux PS5. L’une d’elle est en effet dépourvue de lecteur de disques. Si le prix de la machine n’a pas été dévoilée, cette absence fait logiquement baisser le tarif. Une stratégie dont pourrait s’inspirer la division Xbox de Microsoft pour séduire le public.

Microsoft prévoit de présenter ses jeux Xbox dans plusieurs conférences virtuelles dans le courant de l’été. L’occasion idéale de présenter un deuxième modèle de Xbox Series ?

Source : Generacion Xbox