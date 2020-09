Xbox, PlayStation, Switch : non, jouer à des jeux vidéo ne coûte pas plus cher qu’avant

Les consoles de jeu sont-elles de plus en plus chères ? Un article publié par le site Kotaku affirme que non. Ce serait même l’inverse. Non seulement la valeur faciale n’a pas augmenté, mais elle ne tient pas compte non plus de l’inflation. La console la plus chère de l’histoire est la PlayStation 3 60 Go sortie en 2006.

Cette semaine, Microsoft a annoncé le prix de ses deux prochaines consoles, la Xbox Series S et la Xbox Series X. La première sera vendue à 299 euros et la seconde à 499 euros. Rappelons que la Xbox Series X remplace la Xbox One X, tandis que la Xbox Series S est une version allégée et entièrement digitale de la Series X.

Parmi les différences entre les deux modèles, vous retrouvez l’absence de lecteur optique pour les jeux physiques, un design différent (la console est 60 % plus petite), et, selon certaines rumeurs, un GPU moins puissant. Les deux consoles seront en vente le 10 novembre prochain. Et la liste des jeux disponibles au lancement commence déjà à s’étoffer.

Vous avez peut-être été surpris par le prix des consoles. La Xbox Series S semble être une très bonne affaire, malgré ses particularités techniques de la console. Elle ne conviendra pas à tous, mais elle saura séduire les gamers qui ont déjà l’habitude de télécharger leurs jeux. La Xbox Series X pourrait quant à elle sembler assez chère. Notamment parce qu’elle est vendue 200 euros plus chers que sa petite sœur. Et pourtant, Microsoft s’est calée assez logiquement sur les prix du marché.

Des prix qui n’ont pas évolué d’une génération à l’autre

Nous en voulons pour preuve un article très intéressant de nos confrères américains de Kotaku. Ces derniers ont publié un article qui relève les prix de lancement de toutes les consoles de salon des trois fabricants actuels : Microsoft, Nintendo et Sony. Pas de Sega ou de NEC. Pas d’Atari ou d’Amstrad. Pas de SNK ou de Bandai. Kotaku a même décliné son étude sur les différents paliers de stockage de chaque console.

Nous apprenons donc que les Xbox Series S et X reprennent simplement les prix de leurs prédécesseurs : la Xbox One (499 euros), la Xbox One X (499 euros) et la Xbox One S (299 euros). Bien sûr, Microsoft a décliné ses consoles avec différents paliers de stockage. Avec les Series S et Series X, vous aurez le choix d’étendre cet espace. Mais le prix (200 dollars pour 1 To) sera plus élevé que celui pratiqué précédemment (50 dollars pour passer de la One S 1 To à la One S 2 To, par exemple). La Xbox 360 Elite était la première à dépasser les 400 euros au lancement.

Notez que la Xbox la moins chère au lancement est la Xbox 360 S 4 Go, sortie en 2010. Elle était vendue 199 euros. Mais son volume de stockage était tellement étriqué qu’il était nécessaire d’acheter un disque additionnel. Enfin, aucune console chez Microsoft n’a encore dépassé la barre symbolique des 500 euros / dollars, contrairement à Sony.

PS3 60 Go : la console la plus chère de l’histoire

Passons justement du côté des PlayStation. Sony pratique des prix très proches de ceux de Microsoft : 299 dollars pour les modèles « Slim » de base, 499 dollars pour les nouveaux modèles. Ce ne fut pas toujours le cas. La PS1 et la PS2 ont été lancées à 299 dollars, comme les versions Slim des PS3 et PS4. C’est la PS3 qui a été la première à franchir non seulement la barre des 300 euros, mais aussi celles des 400 et des 500 dollars.

La PS3 60 Go est la console la plus chère de l’histoire : 599 dollars. Et paradoxalement, la console la moins chère de l’histoire de Sony est aussi une PS3 : la version Super Slim sortie en 2012. À 399 dollars, la PS4 fut une bonne surprise à son lancement. Elle était 100 dollars moins chers que la Xbox One. Espérons que Sony nous réserve le même genre de surprise avec la PS5 et la PS5 Digital Edition. Nous attendons toujours une annonce officielle, mais les rumeurs ne le laissent pas entendre.

Finissons avec Nintendo. La conception du jeu vidéo selon Nintendo a toujours été celle du jeu familial et abordable. Ainsi, le prix des consoles n’a pas changé entre la Super Nintendo et la Gamecube : 199 dollars. Les tarifs ont franchi la barre des 200 dollars en 2006 avec la Wii, puis celle des 300 dollars avec la Wii U 32 Go, console Nintendo la plus chère de l’histoire. La Switch est aussi chère qu’une console allégée concurrente (One S, Series S, PS3 Slim, PS4 Slim).

Des prix qui font fi de l’inflation

Kotaku va encore plus loin dans son étude, puisque nos confrères comparent le prix de vente des consoles en fonction du taux d’inflation. Quelque chose acheté 1 euro il y a 20 ans ne coûterait pas 1 euro aujourd’hui (imaginez l’évolution du prix du pain). Ainsi, les prix de lancement des consoles ont été ajustés en fonction de l’inflation. Et il y a des surprises (même si la PS3 60 Go reste la console la plus chère de l’histoire).

La valeur réévaluée de l’antique NES, sortie il y a 35 ans, est deux fois et demie plus élevée et rattrape presque celui de la Switch à son lancement en 2017. Nous pouvons voir également que la PS1 était plus chère pour le niveau de vie de 1995 que la PS2 en 2000. Cela veut dire aussi que le prix des consoles n’évolue pas vraiment en fonction de l’inflation. C’est la preuve que le jeu vidéo devient de plus en plus un loisir de masse.

