Xbox Live Gold : Microsoft renonce à augmenter les prix et présente ses excuses

L'abonnement Xbox Live Gold ne changera pas de prix. Face à la grogne des joueurs, Microsoft a finalement décidé de faire marche arrière et de présenter ses plus plates excuses à sa communauté. Dans la foulée, la firme américaine annonce qu'elle ne réservera plus l'accès aux jeux free-to-play aux abonnés Live Gold.

Dans un communiqué publié ce vendredi 22 janvier 2021, Microsoft a annoncé sans crier gare une augmentation du prix l’abonnement du Xbox Live Gold. En France, le tarif de toutes les offres grimpait de 2 à 36 euros. Cette augmentation conséquente a provoqué la colère des joueurs Xbox. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont insurgés de l'annonce de Microsoft.

En réaction aux critiques, le géant de l'informatique a tout simplement décidé d'annuler l'augmentation tarifaire. “Nous avons foiré aujourd'hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n'avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur celle-ci tous les jours. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas modifier les prix du Xbox Live Gold” explique Microsoft dans un communiqué plein de contrition.

Sur le même sujet : Les Xbox Series X et One profitent enfin de YouTube en HDR

Les jeux free-to-play ne sont plus réservés aux abonnés Xbox Live Gold

Concrètement, Microsoft continuera d'appliquer l'ancienne grille tarifaire. “Les nouveaux membres et les membres existants peuvent continuer à profiter du Xbox Live Gold pour les mêmes prix qu'ils paient aujourd'hui” détaille le groupe dans l'urgence. En France, l'abonnement sera donc toujours proposé au prix de 7 euros pour un mois et 20 euros pour trois mois. On s'étonnera de la maladresse avec laquelle Microsoft a géré toute l'affaire.

Microsoft profite de l'occasion pour “aligner le Xbox Live Gold sur la façon dont nous voyons le joueur au centre de l'expérience”. Désormais, les jeux free-to-play seront accessibles gratuitement à tous. Il ne sera plus nécessaire d'opter pour un abonnement Xbox Live Gold pour y jouer sur votre Xbox Series X/S ou Xbox One. “Nous travaillons dur pour intégrer ce changement dès que possible dans les mois à venir” précise Microsoft. Le changement ne sera donc pas immédiat.