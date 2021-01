Les Xbox Series X et One profitent enfin de YouTube en HDR

L'application YouTube prend enfin en charge le HDR sur les consoles Xbox. Cette compatibilité HDR concerne les dernières Xbox Series X et Series S et également les Xbox One, One S et One X. Pendant ce temps, la fonctionnalité se fait toujours attendre sur PS5.

Mieux vaut tard que jamais comme on dit. YouTube vient d'annoncer la prise en charge du HDR sur son application depuis les consoles Microsoft. Désormais, les propriétaires de Xbox Series X et Series S, mais aussi de Xbox One, One S et One X pourront donc profiter des contenus compatibles HDR sur YouTube.

À partir du moment où votre écran est compatible avec cette technologie d'affichage, l'application YouTube activera automatiquement le HDR sur les vidéos qui le proposent. Les utilisateurs attendaient cette fonctionnalité avec impatience, d'autant plus qu'elle est disponible sur PS4 depuis 2019.

Lors de leur lancement respectifs en novembre 2020, les Xbox Series X, Series S et la PS5 ne proposaient pas de compatibilité HDR sur YouTube. C'est donc désormais chose faite pour les consoles de nouvelle génération de Microsoft. Il faudra en revanche prendre son mal en patience sur la dernière machine de Sony.

Comme le précisent nos confrères, il faudra se rendre dans l'onglet “Stats pour les nerds” et s'assurer que l'application diffuse votre contenu dans la format PQ Rec.2020 HDR avec le codec VP9-2. Si c'est bien le cas, votre vidéo est bel et bien en HDR. Pour rappel, le HDR signifie High Dynamic Range. Il s'agit d'une technologie qui permet d'accentuer la luminance et de corriger la saturation des couleurs dans des contenus photo et vidéo. Ce procédé a pour résultat de produire des images plus réalistes, avec des couleurs plus naturelles et des contrastes plus saisissants.

Sur Xbox Series X, YouTube diffusera les vidéos au maximum en HDR 4K et 60 images par seconde, tandis que sur Xbox One S la définition maximale sera fixée à 1140p 60 images par seconde en HDR. Sachez que les contenus compatibles HDR se font plutôt rares sur YouTube. Néanmoins, des chaînes dédiées proposent exclusivement du contenu en HDR, c'est notamment le cas de The HDR Channel, sur laquelle vous pourrez profiter d'extraits de gameplay, de bandes-annonces, de court-métrage d'animation entre autres.

