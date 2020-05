Xbox : le code source de la première console de Microsoft a fuité sur internet !

Le code source de la Xbox, la première console de salon de Microsoft, vient de fuiter sur le net. Le kernel de Windows NT 3.5 est également disponible sur la toile. La disponibilité de ces deux codes sources offrent de nouvelles possibilités aux développeurs du monde entier.

Dire que la Xbox a marqué son temps est un doux euphémisme. Elle a signé l’entrée de Microsoft dans la cour des constructeurs de console de salon et elle vu naître des jeux mythiques comme Halo, Max Payne 1 et 2, Prince of Persia l’Ame du Guerrier ou encore le merveilleux Splinter Cell Chaos Theory. Et 19 ans après sa sortie, le regard des joueurs se tourne désormais vers la Xbox Series X, la future console next-gen du géant américain.

Seulement, les plus nostalgiques seront ravis d’apprendre que le code source officiel de la Xbox vient de fuiter sur le net, comme le précisent nos confrères du site The Verge. Cela inclut les kits de développements, les émulateurs, l’environnement de programmation, la documentation et le kernel (ou noyau) en lui-même.

La fuite de ce genre de données a régulièrement permis à des développeurs de créer des fan-game ou des émulateurs. D’ailleurs de nombreux émulateurs existent pour la Xbox comme CXBX, XQEMU ou encore CXBX Reloaded. La plupart d’entre eux ont eu du mal à émuler le système d’exploitation et le noyau d’origine de la Xbox. En effet, le kernel de la console était basé sur une version personnalisée et dépouillée de Windows 2000, compatible DirectX 8.

La voie vers des émulateurs de meilleure qualité ?

Ces émulateurs non-officiels ont longtemps tenté de reproduire ce noyau, sans succès. De fait, les meilleurs d’entre eux permettent d’émuler seulement une quarantaine de jeux Xbox. Une bagatelle par rapport aux 900 titres que contient le catalogue de la console. Grâce à des données, les bidouilleurs vont pouvoir tenter de créer une meilleure version logicielle de la console, et élargir le nombre de jeux pris en charge.

Hormis le leak de l’OS Xbox, le code source d’une version quasi-finale de Windows NT 3.5 s’est également retrouvé sur le net. Il comprend tous les outils de compilation nécessaires, et devrait permettre aux amateurs de se plonger dans leur ancien système d’exploitation.

Source : The Verge