Xbox prévoit de lancer sa propre boutique d’applications sur smartphones pour concurrencer le Play Store et l’App Store

Le Play Store et l’App Store pourraient bientôt faire face à un nouveau concurrent de taille sur le marché du gaming mobile : Xbox. Dans une interview accordée à Bloomberg, son patron Phil Spencer a confirmé que l’entreprise travaille actuellement au lancement d’un nouveau store sur smartphones, dont le lancement ne devrait pas tarder.

Si la fièvre autour du rachat enfin finalisé d’Activision-Blizzard est quelque peu retombée, Microsoft continue de développer ses plans de domination du monde. Pour beaucoup, la firme de Redmond souhait mettre la main sur l’éditeur avant pour détenir les droits de Call of Duty, la licence de jeux vidéo la plus lucrative au monde. Mais ce serait oublier la troisième branche de l’entreprise : King.

King est l’éditeur de Candy Crush, le jeu mobile qui, en septembre 2023, avait généré 20 milliards de dollars de revenus. Phil Spencer, patron de Xbox, n’a d’ailleurs jamais caché l’attrait de Microsoft pour l’entreprise. Celui qui aime désormais à dire qu’il a perdu la guerre des consoles contre Sony compte bien se rattraper sur le véritable marché du gaming : le smartphone.

Bientôt un store Xbox sur smartphone pour télécharger vos jeux mobiles

En effet, il ne faut pas oublier les succès retentissants auprès des joueurs sur smartphones que son Call of Duty Mobile et Diablo Immortal. Mais Xbox ne compte pas se contenter d’être propriétaire de ces licences. Au contraire, la firme prévoit de s’appuyer sur ces nouvelles acquisitions pour venir déranger le Play Store et l’App sur leur trône respectif, en lançant un tout nouveau store dédié au gaming sur mobile.

« C’est un élément important de notre stratégie et nous y travaillons activement aujourd’hui, non seulement seuls, mais en discutant avec d’autres partenaires qui aimeraient également avoir plus de choix dans la manière dont ils peuvent monétiser le marché du smartphone », explique Phil Spencer à Bloomberg. Un projet qui semble d’ailleurs déjà bien avancé, puisque Spencer ajoute : « Je ne pense pas [qu’il arrivera] dans plusieurs années, je pense que ce sera plus tôt que cela. »

Pour autant, cela ne signifie pas que toutes les franchises que détient désormais Microsoft, à l’instar de Call of Duty et Diablo, seront transformées en jeux mobiles, promet le patron de Xbox. « Je pense que la diversité des modèles de distribution et d’entreprise que nous avons est une force de la plateforme », argue ce dernier. Reste donc à déterminer quand ce store sera disponible. Certains tablent déjà pour l’année prochaine.

Source : Bloomberg