Xbox : la bibliothèque change de design dans la dernière mise à jour de septembre

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour pour ses consoles Xbox. Celle-ci simplifie l'accès à vos jeux et applications grâce à une refonte de votre bibliothèque, et apporte beaucoup d’autres nouveautés.

La dernière mise à jour du système Xbox est en cours de déploiement, apportant une refonte complète de l'affichage de la bibliothèque sur les consoles, l'option de choisir votre emplacement d'installation de jeu par défaut, et la possibilité à votre contrôleur Elite Series 2 de changer de couleur.

Tout d’abord, comme vous pouvez le voir ci-dessus, la bibliothèque complète affichera désormais tous les jeux et applications auxquels vous avez accès, y compris les jeux que vous possédez et les titres auxquels vous avez accès par le biais d'abonnements tels que Xbox Game Pass, EA Play et Games with Gold. Vous pourrez toujours passer d'un affichage à l'autre pour voir les jeux que vous possédez dans chacune de ces catégories, mais vous disposerez désormais d'un onglet où vous pourrez tout voir en même temps.

Les manettes Xbox Elite Series 2 changent de couleur avec la mise à jour de septembre

À la surprise générale, il semblerait que le bouton Xbox sur les manettes Xbox Elite Series 2 soit capable de changer de couleur. Grâce à la mise à jour, La personnalisation des couleurs est enfin disponible sur les manettes. Cela vous permet désormais de choisir parmi un large éventail de couleurs qui combinent des LED rouges, bleues et vertes pour produire plus de 16 millions de nuances de couleurs. Cette fonctionnalité est même disponible sur la nouvelle Xbox Elite Series Core 2.

Pour configurer les paramètres de couleur du bouton Xbox, assurez-vous d’abord d’avoir téléchargé la mise à jour de septembre, et que l’application Accessoires Xbox soit à jour. Ouvrez ensuite l'application Accessoires Xbox sur votre console ou votre périphérique Windows lorsque votre manette est connectée et sélectionnez l'onglet Couleur pour voir la gamme complète des options de couleur.

Les utilisateurs peuvent désormais également sélectionner différents emplacements d'installation pour différents types de jeux et d'applications sur les consoles Xbox One et Series X|S, ce qui sera pratique pour installer des jeux qui n’ont pas besoin du SSD interne sur des disques durs externes. Enfin, la suppression du bruit des discussions de groupe, une fonction qui a été ajoutée consoles de la série X|S au début du mois, est désormais enfin disponible la Xbox One et les PC Windows 10 et 11.