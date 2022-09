Les Xbox Series X et S sont capables de supprimer tous les petits bruits énervants des environs

Les Xbox Series X et Series S s'offrent une petite nouveauté des plus intéressantes pour qui joue en réseau. Elle permet de supprimer tous ces petits bruits des environs, qui ont de quoi agacer les autres joueurs et vous-même en cours de partie ou simplement lorsque vous discutez avec vos amis.

Microsoft vient tout juste de diffuser une update à destination de ses différents modèles de Xbox. Parmi les nouveautés que compte cette mise à jour 10.0.22621.1836, il en est une qui est réservée aux joueurs sur Xbox Series X et Series S. Grâce à elle, vous pouvez dire adieu aux bruits indésirables qui surviennent quand vous discutez avec d'autres joueurs.

Cette fonctionnalité avait déjà été dévoilée en mai dernier, mais elle était destinée à l'époque aux Insiders. Elle est maintenant accessible à l'ensemble des joueurs. Elle permet ainsi de supprimer les sons désagréables qui peuvent se faire entendre quand vous jouez et discutez en ligne avec vos amis : les clics de la manette, la respiration des joueurs, mais également tous les autres petits bruits insupportables de la pièce dans laquelle vous vous situez.

Les Xbox Series X et S suppriment automatiquement les bruits environnants

Si vous utilisez Discord et ses filtres audio Krisp, vous êtes coutumier de ce type de fonctionnalité. Même si elle ne parvient pas à éliminer tous les sons qui émanent de votre environnement, surtout les plus bruyants, cette option permet malgré tout d'éradiquer la plupart des désagréments que l'on peut rencontrer pendant un chat et/ou une partie. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Il est possible de la désactiver en se rendant dans les fonctions Party Chat > Options des réglages.

Cette mise à jour est accompagnée d'une autre nouveauté. Désormais, lorsque vous partagez des clips et des captures d'écran avec vos amis, ils peuvent vous rejoindre instantanément depuis leur PC, smartphone, ou tablette. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton “Jouer” qui apparaît dans le navigateur. Microsoft précise que certains jeux nécessitent néanmoins un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

La mise à jour, datée du 6 septembre 2022, est en cours de déploiement. Il se peut que vous n'y ayez pas encore accès. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle n'est d'ailleurs pas encore référencée sur le site français du support de Microsoft, mais uniquement sur sa page anglophone. Pas de panique : la mise à jour au niveau internationale ne devrait pas tarder à arriver, ce n'est qu'une question d'heures.