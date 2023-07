Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en juillet 2023

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux à venir sur le Xbox Game Pass pour la deuxième moitié de juillet 2023. Au programme : des puzzles, de la cuisine, de la gestion de village sur le dos d'une créature géante ou encore de l'action-aventure.



Le mois dernier, le Xbox Game Pass s'enrichissait d'Amnesia : The Bunker ou encore de Dordogne. Le premier, nouvel épisode de la célèbre saga d'horreur, nous met dans la peau d'un soldat coincé dans un bunker hanté lors de la Première Guerre Mondiale. Dordogne lui, à la direction artistique tout en sublime aquarelle, promet un “voyage initiatique vibrant” dans un jeu narratif envoûtant.

Microsoft propose encore de la qualité avec la liste des nouveaux jeux à venir sur son service gaming en juillet.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit de nouveaux titres qui devraient vous occuper pendant l'été :

Toem (Cloud, console & PC) – 18 juillet

(Cloud, console & PC) – 18 juillet The Cave (Cloud & console) – 18 juillet

(Cloud & console) – 18 juillet Maquette (Console & PC) – 19 juillet

(Console & PC) – 19 juillet Figment 2: Creed Valley (Cloud, console & PC) – 20 juillet

(Cloud, console & PC) – 20 juillet The Wandering Village (Cloud, console & PC) – 20 juillet

(Cloud, console & PC) – 20 juillet Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC & Xbox Series X/S) – 25 juillet

(Cloud, PC & Xbox Series X/S) – 25 juillet Venba (Console & PC) – 31 juillet

(Console & PC) – 31 juillet Celeste (Cloud, console & PC) – 1er août

Si vous devez en essayer qu'un, ne passez pas à côté de Celeste, qui signe son retour dans la librairie du Game Pass. Dans ce jeu de plates-formes, vous incarnez Madeline, une jeune femme qui entreprend l’ascension d'une (très) haute montagne. Dans quel but ? À vous de le découvrir à travers les 700 tableaux que propose le jeu. La difficulté, volontairement élevée, fait partie intégrante de la progression. Plus vous mourrez, plus vous apprenez, et plus vous allez loin. En cas d'impasse, Celeste permet de ralentir le jeu, voire de devenir invincible le temps de passer le niveau. Un classique à consommer sans modération.

On vous recommande également The Wandering Village, un jeu de gestion original et poétique. Dans un monde post-apocalyptique contaminé par des plantes empoisonnées, vous devez construire et gérer votre village sur le dos d'une créature colossale nommée Onbu. Votre degré de symbiose avec la créature et la confiance que vous vous accordez mutuellement a un impact sur le jeu. Mélange de simulation et d'exploration, il intrigue et vous donnera envie d'y revenir.