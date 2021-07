Xbox Game Pass : The Ascent et Flight Simulator débarquent très bientôt

Le Xbox Game Pass va accueillir de nouveaux titres à la fin du mois du juillet, et pas des moindres ! L'excellent Flight Simulator sera disponible sur consoles dès ce 27 juillet, ainsi que le très attendu action-RPG The Ascent, qui prend place dans un univers cyberpunk impitoyable. Vous aurez de quoi faire cet été sur le Game Pass !

Après avoir proposé Farming Simulator et The Medium en début juillet 2021, Microsoft vient d'annoncer une nouvelle fournée de jeux à venir sur le Xbox Game Pass d'ici la fin du mois. Et autant dire que le constructeur réserve du lourd aux abonnés avec l'excellent Flight Simulator développé par les Frenchies du studio Asobo, les papas du magnifique A Plague Tale : Innocence. En effet, les joueurs pourront piloter leurs avions préférés sur Xbox Series X et Series S dès ce 27 juillet 2021.

Autre jeu très attendu à venir ce 29 juillet, il s'agit de The Ascent, un action-RPG prenant place dans un univers cyberpunk impitoyable. Vous y incarnerez un employé, ou disons plutôt un esclave d'une corporation surpuissante baptisée The Ascent Group. Cette entreprise est le seul rempart contre le chaos qui pourrait s'emparer de la ville si elle disparaissait… Et c'est malheureusement ce qu'il va arriver. Vous voilà donc pris au piège dans une cité ravagée par les affrontements entre les syndicats du crime et les sociétés concurrentes de The Ascent Group, qui cherchent à profiter de la situation pour prendre le pouvoir.

Parmi les autres titres à venir, on vous conseille Raji : An Ancient Epic, un jeu d'aventure haut en couleur exploitant la mythologie antique indienne. Vous y incarnez Raji, jeune fille choisie par les dieux pour sauver la race humaine de l'extinction. Mélangeant habilement plateformes, énigmes et combats, le titre se parcourt avec un grand plaisir, notamment grâce à une direction artistique de toute beauté.

Terminons par un bon jeu rétro avec Blinx : The Time Sweeper, un classique de la première Xbox. Dans ce jeu d'action trépidant, vous incarnez un chat légèrement allumé et désinvolte qui s'avère toutefois être un génie. La principale particularité du titre est d'offrir au joueur la possibilité de contrôler le temps, rendant les affrontements nettement plus amusants !

Liste des nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass