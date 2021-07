Xbox Game Pass : The Medium, UFC 4 et Farming Simulator 19 disponibles en juillet 2021

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en juillet 2021. Au programme, la disponibilité de The Medium via le cloud, l'arrivée d'UFC 4 ou encore de Farming Simulator 2019.

Comme vous le savez, Microsoft a toujours ambitionné de faire du Xbox Game Pass le Netflix du jeu vidéo. Pour y parvenir, il n'y a pas de secret. La firme de Redmond garnit régulièrement le catalogue de son service avec de nouveaux titres, accessibles sur PC, sur les consoles Xbox One et Xbox Series X et Series S et via le xCloud, son volet cloud gaming.

À ce sujet, il faut rappeler que le xCloud permet depuis peu de jouer en 4K 120 FPS, les serveurs étant passés sur l'architecture de la Xbox Series X. Après avoir proposé les Worms Rumble, Limbo ou encore Need For Speed Hot Pursuit Remastered fin juin 2021, Microsoft revient donc à une nouvelle fournée de titres à venir dès ce 8 juillet 2021 sur le Xbox Game Pass.

UFC 4, BloodRoots et The Medium en juillet 2021 sur le Xbox Game Pass

Ainsi, les amateurs de sports de combat pourront s'envoyer mandales et autres uppercuts avec UFC 4, la simulation de free fight, disponible via l'EA Play. Au programme, toujours plus de style de combats différents, la possibilité de créer son personnage et un mode carrière complet pour couronner le tout.

On change totalement d'ambiance, quoique la violence semble être au centre de l'expérience, avec le prometteur BloodRoots. Laissé pour mort par une bande de bandits, vous partez dans une quête vengeresse à la recherche de ceux qui vont ont mis dans cet état. Pour assouvir votre soif de sang, vous pourrez vous servir de la qualité totalité des objets présents à l'écran. Gore, fun, ultra nerveux et rapide. Pour ceux qui ont aimé la folie des Hotline Miami.

The Medium devient également compatible avec le cloud. De fait, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à ce survival-horror originale sur leur smartphone Android. Dans ce titre angoissant, vous pourrez utiliser les dons de voyance uniques de l'héroïne pour basculer entre le monde de ténèbres et le monde réel. Le plus du jeu, admirer la progression de son personnage en temps réel dans les deux dimensions différentes. Plutôt impressionnant.

La liste complète des jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Dragon Quest Builders 2 (cloud)

Tropico 6 (cloud, console & PC)

UFC 4 (Console)

Bloodroots (Cloud, console & PC)

Farming Simulator 19 (Cloud, console & PC)

The Medium (Cloud)

Source : Xbox