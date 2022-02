Xbox Game Pass : voici les 5 premiers jeux offerts de mars 2022

La liste des jeux offerts en mars 2022 du Xbox Game Pass commence à se dévoiler. Le plus gros nom est sans aucun doute Crusader Kings 3, le jeu de stratégie qui prend place dans une Europe médiévale déchirée. On retrouve également Shredders, A Memoir Blue, Weird West et FAR : Changing Tides.

Le Xbox Game Pass continue sa route et annonce déjà la première vague de jeux qui arriveront dans son catalogue le mois prochain. Février a été un mois très riche pour le service de cloud gaming, avec une salve composée entre autres d’Ark et de Skul, mais aussi la sortie du très attendu Total War : Warhammer III qui a été rendu disponible day one sur la plateforme.

Le mois de mars continuera dans cette lignée, comme en attestent les premiers noms dévoilés par Microsoft. La plupart d’entre eux rejoindront la ludothèque dans la seconde moitié du mois, exception faite de FAR : Changing Tides, un jeu largement inspiré du Inside de Playdead qui suit les aventures d’un petit garçon très attaché à son bateau.

Crusader Kings rejoint le Xbox Game Pass le 29 mars 2022

Voici donc la liste complète des jeux disponibles en mars 2022 sur le Xbox Game Pass :

FAR : Changing Tides – 1er mars

1er mars Shredders — 17 mars

17 mars A Memoir Blue – 24 mars

24 mars Crusader Kings 3 – 29 mars

29 mars Weird West – 31 mars

Sur le même sujet : Xbox Game Pass — Microsoft répond enfin aux rumeurs de hausse des prix

Vous aurez sûrement remarqué la présence de Crusader Kings 3, le dernier fleuron adulé par la critique de Paradox Development qui vous mettra dans la peau du chef d’une dynastie médiévale légendaire. Votre objectif : aider votre peuple à survivre au milieu des invasions vikings et normandes, ou encore durant la chute de Constantinople.

Shredders est quant à lui réponse de Microsoft à Riders Republic, à ceci près qu’il se concentre sur le snowboard. A Memoir Blue, jeu indépendant développé par Cloisters Interactive relatant l’histoire de Miriam, une championne de natation qui va replonger dans ses souvenirs troublés. Weird West, enfin, est le prochain jeu de western fantastique développé par WolfEye Studios, les co-créateurs de Prey et de Dishonored.