Xbox Game Pass : Microsoft échoue à atteindre ses objectifs, malgré une bonne croissance

Le Xbox Game Pass n’a pas atteint ses objectifs en 2021. Microsoft misait en effet sur une croissance annuelle de 48% (en nombre d’utilisateurs), mais cette dernière ne serait que de 37%. Dans les faits, le service reste encore un beau succès.

Microsoft a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre ? Alors que 2020 a fait exploser le compteur d’abonnés au Game Pass avec une croissance de 85% en un an, la firme de Redmond espérait rester sur cette bonne lancée lors de l’exercice allant de juin 2020 à juin 2021. Même si les résultats sont bons, ils sont tout de même loin des objectifs fixés.

Microsoft n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, mais un document repéré par Axios nous donne des chiffres clés. Ainsi, la société espérait une croissance de 48% du nombre d’abonnés. Mais elle n’a finalement connu qu’une croissance de 37%.

Le Xbox Game Pass aurait autour de 20 millions d'abonnés

37%, cela reste un chiffre insolent sur le marché, mais tout de même en dessous des objectifs fixés. Microsoft misait en effet sur un raz de marée avec son Game Pass, et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les jeux présents sur la plateforme. Cette fin d’année sera d’ailleurs décisive, puisque de gros titres seront disponibles : Age of Empires 4, Forza Horizon 5 ou encore Halo Infinite. De quoi faire grossir les rangs en très peu de temps. On rappelle qu’il faut payer entre 10 et 13 euros par mois pour accéder au Game Pass et que de nombreux joueurs suspendent leur abonnement s’il n’y a pas de jeux forts qui leur plaisent.

Microsoft reste très discret sur le nombre exact d’abonnés au service. La dernière fois que le sujet avait été évoqué, c’était en tout début d’année et le nombre de 18 millions de joueurs avait alors été lâché. Le nombre d’abonnés devrait donc se situer autour des 20 millions au mois de juin, peut-être un peu plus aujourd'hui.

Cette contre-performance ne va pour le moment rien changer à la stratégie de Microsoft. Le Game Pass est au cœur de la nouvelle génération de la marque et les exclusivités vont se multiplier, surtout que la firme de Redmond peut désormais compter sur tous les nouveaux jeux de Bethesda, qui sortiront en exclusivité sur cette plateforme.

Source : Axios