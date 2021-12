Xbox Game Pass : Among Us, Halo Infinite, voici les jeux de décembre 2021

Microsoft annonce les jeux qui arriveront sur la première moitié de décembre 2021. Douze titres sont concernés, dont Among Us, Final Fantasy XIII-2 et surtout Halo Infinity, disponible dès le départ dans le Game Pass. La totalité arrivent sur console et un seul ne sera pas proposé sur PC. Le 15 décembre, six jeux tireront leur révérence.

C’est devenu presque un rituel sur le site PhonAndroid : chaque quinzaine, nous dévoilons la liste des nouveaux jeux qui arrivent sur le Xbox Game Pass. Rappelons que le Xbox Game Pass est un service de jeu par abonnement incluant les consoles (Xbox One et Xbox Series X/S), le PC et le cloud gaming. Plusieurs formules sont proposées. Mais la meilleure est évidemment l’Ultimate qui combine de nombreux avantages.

Nous vous dévoilions une liste avec plusieurs titres très intéressants fin novembre, dont Dragon Age Origins et Dead Space. Les deux titres sont enfin jouables sur le cloud. Ils étaient précédemment proposés en local uniquement, sur PC et console. Rappelons également qu’EA Play, est intégré à Xbox Game Pass Ultimate. Une autre bonne raison de craquer !

Xbox Game Pass : Halo, Among Us et Final Fantasy XIII-2 arrivent début décembre

Aujourd’hui, Microsoft présente sa nouvelle liste de jeux ajoutés au Game Pass. Il y en a 12. Les festivités démarrent dès demain (2 décembre) avec sept jeux. Anvil, un jeu d’action nerveux. Archvale, un shoot’m up évolutif. Final Fantasy XIII-2, un RPG japonais (vous y jouez le rôle de Noel et Serah à la recherche de Lightning, perdue dans le temps). Lawn Mowing Simulator, un simulateur de… tondeuse ! Rubber Bandits, un jeu de baston multijoueur type Power Stone ou Smash Bros. Stardew Valley, célèbre jeu de gestion indépendant. Et Warhammer 40000 Battlescore, un jeu de stratégie tour par tout dans l’univers Warhammer.

Le 7 décembre, vous pourrez jouer à Space Warlord Organ Trading Simulator, un jeu qui combine les règles de la bourse avec celle du trafic d’organes. Le 8 décembre, vous pourrez vous adonnez à Halo Infinite, dernier né de la licence Halo que vous pourrez rapidement retrouver en test dans nos colonnes. Le 9 décembre arrivera One Piece Pirate Warriors 4, récent jeu d’action tiré du manga éponyme. Et le 14 décembre arriveront Aliens Fireteam Elite, un jeu de tir coopératif, et Among Us, le très célèbre jeu multijoueur.

Six jeux partiront du Xbox Game Pass le 15 décembre

Tous ces jeux seront jouables sur console. Tous, sauf Among Us, seront disponibles sur PC. Et tous sauf Among Us, Anvil et Final Fantasy XIII-2 seront proposés sur le cloud. Microsoft annonce cependant qu’Among Us sera bientôt en beta sur le cloud. Le 15 décembre, 6 jeux partiront du Xbox Game Pass : Beholder, Dark Pictures : Man of Medan, Guacamelee 2, Wilmot’s Warehouse, Unto the End et Yooka-Laylee & the Impossible Lair.