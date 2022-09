Xbox Game Pass : l’application sur PC vous indique enfin la durée de vie des jeux vidéo

Microsoft a ajouté mercredi une nouvelle fonctionnalité à son application Xbox PC permettant aux utilisateurs de savoir combien de temps il leur faudra pour terminer un jeu, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les joueurs.

Microsoft va bientôt intégrer les données du site How Long To Beat dans son service Game Pass. La société a annoncé mercredi son partenariat avec le site Web appartenant à IGN, en précisant qu'elle mettra à jour l'application Xbox sur Windows pour donner aux abonnés de Game Pass des estimations de durée de vie sur les pages de détails des jeux pour la plupart des titres du service sur PC.

Pour ceux qui ne le savent pas, HowLongToBeat est un site Web communautaire spécialisé dans le calcul du temps nécessaire pour jouer à un jeu, en fonction de votre style de jeu. Ce dernier interroge les joueurs sur leur temps de jeu et présente une durée de vie moyenne. Pour rappel, l’application était déjà capable de prédire si votre PC est assez puissant pour faire tourner un jeu.

Quelles données seront proposées sur les jeux du Game Pass sur PC ?

Quatre données différentes sont incluses dans la section HowLongToBeat de l'application Xbox :

Histoire principale (obligatoire)

Histoire principale et quêtes supplémentaires/médailles/objets à débloquer

Complétionniste (100 %)

Combiné

L'histoire principale (obligatoire) fait référence au temps qu'il faut pour terminer un jeu si vous ne remplissez que les objectifs principaux. De son côté, l’histoire principale et quêtes supplémentaires/médailles/objets à débloquer prend en compte l'achèvement de l'objectif principal ainsi que l'exploration et les tâches supplémentaires. Le style Complétionniste estime le temps nécessaire pour terminer le jeu si vous terminez tous les objectifs, les quêtes secondaires et toutes les autres fonctions du jeu. Enfin, la donnée « Combiné » prend en compte tous les styles de jeu dans son estimation.

En plus de voir les détails du temps de jeu estimé en cliquant sur “Afficher les détails” sur la page d’un jeu, les utilisateurs pourront soumettre leurs propres temps et voir les critiques de la communauté, les notes de jeu et la répartition des données en fonction du style de jeu et de la plateforme. Ils auront également la possibilité d'organiser leur ludothèque et d'aider d'autres joueurs à rattraper leur retard.

En plus de ces nouvelles données, la mise à jour de septembre de l'application Xbox pour PC apporte également quelques améliorations de l'interface utilisateur et des performances. Microsoft affirme que l'application Xbox se lance désormais 15 % plus vite et est plus fiable qu'auparavant. « Nous avons vu des sessions sans plantage s'améliorer à 99,9 %, et les rapports des joueurs sur les jeux qui n'ont pas été téléchargés ou qui n'ont pas été installés avec succès ont été réduits de près de la moitié », a déclaré la société.