L’application Xbox va prédire si votre PC est assez puissant pour faire tourner de nouveaux jeux

Microsoft ajoute aujourd'hui un nouvel indicateur de performance des jeux à son application Xbox sur Windows, qui vous permettra de savoir si un titre est compatible avec votre PC avant de le télécharger.

Microsoft vient d’ajouter une fonctionnalité utile à l'application Xbox PC pour Windows 10 et 11 qui devrait vous faire gagner du temps s'il s'avère que votre configuration ne pourra pas exécuter un jeu particulier. En effet, la société a commencé à tester un nouvel indicateur de performance des jeux en décembre et déploie actuellement l'outil pour tous les utilisateurs.

Cette fonctionnalité, qui devrait être particulièrement utile aux abonnés du service Game Pass, compte tenu de l'importante bibliothèque de titres de ce service, est appelée “Game Performance Fit Indicator”. Chaque fois que vous passerez sur la fiche d’un jeu sur l'application Xbox, vous verrez un court message qui vous donnera une idée de la façon dont Microsoft s'attend à ce que le jeu fonctionne sur votre machine. Pour rappel, le Game Pass PC a récemment vu arriver des titres de Riot Games tels que League of Legends, TFT et Valorant.

Comment fonctionne le nouvel indicateur de performance ?

Le fonctionnement de ce nouvel indicateur d'adéquation des performances se veut assez simple, puisqu’il « compare les performances du jeu sur des PC ayant des spécifications similaires aux vôtres, afin de montrer une prédiction de la qualité de fonctionnement du jeu ». Sous le bouton vert “Installer” d'un jeu, une étiquette « Tourne bien sur des PC similaires » apparaîtra pour indiquer comment Microsoft s'attend à ce que le jeu fonctionne sur votre machine.

D'autres jeux peuvent vous communiquer une information différente qui indique le contraire, car certaines fonctionnalités nécessitent des spécifications différentes. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de savoir d'un coup d'œil si votre PC peut exécuter certains jeux avant d’appuyer le bouton de téléchargement, et ainsi économiser un temps précieux.

Notez que les indicateurs de performance ne sont pas disponibles pour tous les jeux, mais Microsoft affirme qu'il continuera à obtenir les informations nécessaires pour fournir des évaluations de performance pour chaque titre disponible.

En plus de ce nouvel indicateur, la mise à jour de juin de l’application apporte des améliorations notables à la navigation. Tous les éléments de navigation se trouvent désormais dans la barre latérale, et vous pouvez suivre les installations à l'aide de la nouvelle file d'attente. La recherche dans l'application Xbox est aussi désormais plus précise et peut afficher les jeux du catalogue Xbox Game Pass, ainsi que EA Play et Ubisoft Connect. Enfin, la page d'accueil affiche davantage de collections de jeux.

Source : Microsoft