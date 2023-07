Xbox Game Pass : le monstre GTA V revient dans le catalogue en juillet 2023

Microsoft vient de partager la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass en juillet 2023. Parmi les titres cités, on note le retour d'un mastodonte signé Rockstar Games : GTA V bien entendu !

Avis aux abonnés du Xbox Game Pass, Microsoft a trouvé le moyen de vous faire oublier les récentes augmentations de prix annoncées. En effet, la firme de Redmond vient de dévoiler la liste des jeux à venir sur le catalogue du Game Pass en juillet 2023. Et autant dire qu'il y a du lourd.

Pour cause, un mastodonte signé Rockstar Games fait son grand retour sur le service gaming : un certain GTA V ! On ne présente plus le monstre du jeu vidéo qui a dépassé les 170 millions de ventes en 2022. Dans cette opus lancé en 2013 (déjà), le joueur incarne à tour de rôle Franklin, un jeune arnaqueur de rue, Michael, un braqueur de banque aguerri épuisé par sa vie de famille, et Trevor, un psychopathe terrifiant en manque d'action. Ensemble ils vont devoir réaliser une série de braquages pour espérer se sortir vivants d'une situation dramatique.

Mais ce n'est pas tout évidemment, Microsoft a prévu d'autres jeux pour ce début de période estivale.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en juillet 2023

GTA V (Cloud & console) – Disponible

Sword and Fairy : Together Forever (Cloud, console & PC) – Disponible

McPixel 3 (Cloud, console & PC) – 6 juillet

Common'hood (Cloud, console & PC) – 11 juillet

Insurgency Sandstorm (PC) – 11 juillet

Exoprimal (Cloud, console & PC) – 14 juillet

Techtonica (Game Preview) (Cloud, console & PC) – 18 juillet

The Cave (Cloud & Console) – 18 juillet

Hormis GTA V, on vous conseillera de jeter un coup d'oeil à Insurgency : Sandstorm sur PC, surtout si vous avez été déçus par les derniers Call of Duty et Battlefield. En effet, ce FPS compétitif vous invite à prendre part à des combats modernes sanglants et exigeants en PVP ou PVE. Les affrontements sont nerveux, les armes ont du punch et la victoire réclame une forte collaboration entre les équipiers.

Dans un toute autre genre, Exoprimal, la dernière production Capcom, pourrait mériter votre attention à sa sortie. On résume le principe : des escouades d'exosquelettes jusqu'à 4 joueurs doivent affronter des hordes de dinosaures dirigées par une intelligence artificielle baptisée Leviathan. Quant aux fans d'aventure narrative, ils pourront se jeter sur The Cave, jeu réalisé par Ron Gilbert, le créateur talentueux de Monkey Island.