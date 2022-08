Xbox Game Pass : une nouvelle offre permettra de partager votre compte avec vos amis et votre famille

Microsoft prépare son nouvel abonnement pour le Game Pass. Destiné à être partagé par plusieurs personnes, il se nommerait « Friends and Family ». On ne sait pas exactement quand il arrivera, mais des premiers tests sont déjà effectués un peu partout dans le monde.

Le Game Pass est l’arme de Microsoft sur cette génération. Ce service permet de jouer à un large catalogue de jeux en payant un abonnement mensuel. Comme tout abonnement, certains partagent leur compte avec d’autres personnes. Microsoft l’a bien compris et travaille sur une nouvelle offre en adéquation avec cet usage.

Aujourd’hui, une fuite nous donne le nom de ce nouvel abonnement. Il se nommerait tout simplement : Xbox Game Pass Friends and Family. C’est le compte Aggiornamenti Lumia qui a vendu la mèche, partageant même un visuel.

Le Xbox Game Pass mise sur le partage avec cet abonnement

Cet abonnement est déjà connu, plusieurs phases de test ont déjà eu lieu en Irlande ou encore en Colombie. Son nom est très évocateur, puisque Microsoft ne restreindrait pas les utilisateurs au partage uniquement en famille, comme il le fait avec Office. L’idée serait donc de permettre, pour un seul abonnement, de laisser plusieurs personnes de son choix (jusqu’à quatre) jouer aux jeux du catalogue, et ce en même temps. Le prix devrait logiquement être un peu plus cher qu’un abonnement classique, qui coûte 12,99 euros par mois dans sa version Ultimate, mais avantageux pour un usage à plusieurs.

Pour le moment, Microsoft n’a pas commenté la fuite et les informations sur cette nouvelle offre sont rares. On ne connaît pas le tarif visé par la firme de Redmond, par exemple, ni même la date de sortie. Le début des tests peut suggérer une sortie avant la fin de l’année, mais rien n’est encore écrit dans le marbre.

Quoi qu’il en soit, Microsoft continue de miser énormément sur son Game Pass, une arme redoutable dans la guerre des consoles. Fort de son catalogue riche et de ses exclus fortes à venir (Starfield pour ne citer que lui), la société compte bien attirer de plus en plus de joueurs. L’avantage de ne pas miser uniquement sur la console permet aussi d’éviter certains soucis pénibles comme ceux auquel fait face Sony, qui s’est vu obligé d’augmenter le prix de sa PS5.