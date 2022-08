Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de septembre 2022

Microsoft a révélé la nouvelle liste de jeux gratuits que les abonnés Xbox Live Gold pourront télécharger pendant le mois de septembre 2022. Comme d'habitude, Microsoft apporte quatre nouveaux titres à son service Xbox Games with Gold pour le mois à venir.

Après un mois d’août où les abonnés ont eu droit à quelques jeux intéressants comme Saints Row 2, Microsoft va de nouveau offrir 4 autres jeux au mois de septembre, dont un jeu Xbox et un jeu Xbox 360. Pour rappel, septembre est le dernier mois au cours duquel le géant américain offrira un jeu Xbox 360 gratuit dans le cadre d'un abonnement Xbox Live Gold (ou Game Pass Ultimate).

En effet, en juin dernier, Microsoft avait annoncé que les jeux Xbox 360 ne seraient plus proposés dans le cadre de l’abonnement Games with Gold, car la société a « atteint la limite de sa capacité à proposer des jeux Xbox 360 dans le catalogue ». La firme a notamment évoqué des contraintes de licence, juridique et techniques qui l’empêcheront de proposer d’autres jeux Xbox 360 à l’avenir.

Lire également – Xbox Game Pass : Death Stranding arrive dans le catalogue le 23 août 2022, c’est officiel

Quels sont les jeux offerts en septembre 2022 sur le Xbox Games with Gold ?

Microsoft termine toutefois en beauté avec l'un des meilleurs jeux coopératifs de la Xbox 360, Portal 2, le puzzle-platformer de science-fiction de Valve. Il sera disponible en téléchargement pour tous les abonnés au Xbox Games with Gold du 16 au 30 septembre prochain.

Il est accompagné par deux titres Xbox One, le jeu d'action de dark fantasy Gods Will Fall de 2021, et l'insolite Double Kick Heroes de 2020, un titre indépendant qui combine les genres jeu de rythme et shoot-'em-up. Enfin, on retrouvera également le jeu Xbox original Thrillville, qui a été rendu compatible avec le matériel Xbox plus moderne en novembre 2021.

En plus de ces jeux, les abonnés peuvent encore obtenir trois des Games with Gold du mois d'août : Calico sur Xbox One et Monaco : What's Yours is Mine sur Xbox 360, jusqu'au 31 août, et ScourgeBringer sur Xbox One jusqu'au 15 septembre.

Voici un récapitulatif des jeux offerts en septembre 2022 :