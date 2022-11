Call of Duty : le patron de Xbox ne plantera pas de couteau dans le dos de Sony

Phil Spencer, le patron de Xbox, est visiblement fatigué de répondre aux questions concernant le devenir de la licence Call of Duty sur Playstation après le rachat d'Activision-Blizzard. Dans un podcast, le cadre a été formel : Call of Duty restera sur Playstation, sans conditions ou délais.

Comme vous le savez probablement, le rachat d'Activision-Blizzard pour un montant de plus de 60 milliards de dollars est actuellement examiné par les autorités de la concurrence de nombreux pays, et notamment celles du Royaume-Uni. Pour ces institutions, l'important se situe surtout au niveau du destin des licences phares de l'éditeur américain, comme Call of Duty.

L'idée est surtout de s'assurer que ce rachat ne mettra pas d'autres constructeurs, Sony en tête, en position de faiblesse pour la sortie de leurs prochaines consoles. Aux yeux de la CMA (l'autorité britannique de la concurrence et des marchés), les jeux Call of Duty sont capables “de faire une différence matérielle dans le succès des plateformes de jeu des rivaux”.

Face à ces inquiétudes légitimes, Phil Spencer, le patron de Xbox, s'est exprimé à plusieurs reprises. Lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube, le cadre a assuré qu'il n'avait aucune intention de retirer Call of Duty de Playstation. En septembre 2022, M. Spencer s'était engagé par écrit auprès de Jim Ryan, le boss de Sony Interactive Entertainment, à ce que Call of Duty reste sur Playstation. De son côté, Jim Ryan avait qualifié cette déclaration “d'insuffisante à bien des égards“.

Phil Spencer ne veut pas planter un couteau dans le dos à Sony

Et justement, au micro du podcast Decoder de The Verge, le dirigeant de Xbox a maintenu cette position. Pour lui, l'idée n'est pas de tirer une balle dans le dos de Sony dans plusieurs années. “Il ne s'agit pas qu'à un moment donné, je tire le tapis sous les jambes de la Playstation 7 et de dire Ahah vous n'avez pas rédigé de contrat assez long. Il n'y a pas de contrat qui mentionne Pour Toujours. Je pense que l'idée de rédiger un contrat contenant A Jamais est un peu ridicule, mais je n'ai aucun problème à prendre un engagement à plus long terme qui conviendrait à Sony et aux régulateurs”, explique-t-il.

Lors de cet échange, l'animateur Nilay Patel a souligné un élément important. En effet, il n'est pas impossible que la disponibilité de Call of Duty sur Playstation soit limitée à certains formats uniquement. Par exemple, rien n'empêcherait Microsoft de proposer les jeux COD uniquement via le cloud de Playstation. Ce ne sera pas le cas d'après lui. “Call of Duty natif sur Playstation, sans lien avec le Game Pass, sans streaming. S'ils veulent une version de Call of Duty en streaming, nous pourrions le faire aussi, comme nous le faisons sur nos propres consoles”.