Xbox Cloud Gaming : il sera bientôt possible d’y jouer au clavier et à la souris

Le Xbox Cloud Gaming devrait prochainement accueillir le support du clavier/souris. Cette façon de jouer viendrait s’ajouter aux deux déjà existantes, c’est-à-dire avec la manette et les boutons tactiles. Le but est évidemment de rendre la plateforme la plus flexible possible pour tous les utilisateurs.

Le Cloud Gaming est inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate et permet de jouer via le cloud à des jeux aussi bien sur consoles Xbox, mobile et PC (en bêta). Pour en profiter, il faut une manette. Sur mobile, beaucoup de jeux proposent toutefois des commandes tactiles. Microsoft pourrait bientôt ajouter le support du clavier et de la souris

Lors d’une session de questions réponses autour de Flight Simulator, Jorg Neumann, le responsable de la simulation de vol, a été interrogé sur le gameplay de son titre sur le cloud. Certains utilisateurs trouvent en effet le jeu à la manette peu pratique, mais il a indiqué que Microsoft prévoyait d’ajouter la compatibilité avec le clavier et la souris très bientôt.

Le Xbox Cloud Gaming devrait bientôt être compatible avec le clavier

Il est vrai que si la manette est un compromis parfait sur console ou tablette, le jeu sur PC aurait bien besoin d’une compatibilité avec le duo clavier/souris. Ça arrive bientôt, selon Neumann, qui n’a toutefois pas de pouvoir là-dessus :

« La prochaine étape pour nous est la compatibilité clavier/souris. C’est une fonctionnalité inhérente à la plateforme, donc ça n’a rien à voir avec nous. Le jeu au clavier marche pour notre simulateur, on le sait. C’est l’équipe en charge de la plateforme qui travaille sur le sujet. Je ne connais pas leur calendrier, car c’est une autre équipe, mais ça arrive. »

A noter que Flight Simulator, disponible sur PC et Xbox, prend déjà en charge le bon vieux clavier sur ces deux plateformes, mais pas pour le cloud.

A lire aussi – Test Xbox Series X : une console taillée pour l’avenir, mais qui arrive trop tôt

L’ajout du clavier/souris serait un vrai plus pour le service. Avec son arrivée sur PC, le Xbox Cloud Gaming pourrait prendre une nouvelle dimension. Les joueurs auront ainsi toutes les qualités d’un jeu « classique », mais sans les inconvénients, c’est-à-dire être obligés d’avoir une bonne config et d’utiliser de la place sur leur SSD. Ne reste plus qu’à attendre une annonce de Microsoft.

Source : Windows Central