Oubliez Iron Man, Thor, Black Widow et consorts. Ils vont laisser la place à de nouvelles têtes jusque là reléguées au rang d'apparitions annexes. Le casting des films du Marvel Cinematic Universe va se renouveler.



Cela fait plus de 15 ans que nous sommes habitués à voir Iron Man, Hulk, Thor, Captain America ou encore Scarlet Witch sur nos grands et petits écrans. Depuis le lancement du Marvel Cinematic Universe (MCU), ces super-héros ont eu droit à leurs propres films avant d'être réunis dans l'équipe des Avengers. Au fil des phases, certains ont passé leur costume à d'autres, mais globalement, les personnages restent les mêmes.

Il y a pourtant bien d'autres héros Marvel, sauf que jusqu'au rachat des studios, Disney n'en détenait pas les droits. C'est pour cette raison que les X-Men ont eu leur propre univers connecté avant de finalement se retrouver à l'affiche de Deadpool & Wolverine. D'ailleurs, si vous aimez les mutants, vous allez être servis.

Les films Marvel vont faire la part belle à 2 équipes de super-héros populaires

Lors d'un événement Disney à Singapore, Kevin Feige, président de Marvel Studios, ne laisse aucun doute possible : “Vous verrez que [l'intégration des X-Men dans le MCU] continue dans nos prochains films avec des personnages X-Men que vous pourriez reconnaître. Juste après cela, toute l'histoire de Secret Wars nous mènera vraiment dans une nouvelle ère de mutants et de X-Men. Encore une fois, [c’est] un rêve devenu réalité. Les X-Men sont enfin de retour“, s’exclame-t-il.

Difficile de faire plus clair. Il y a aura donc a minima des apparitions de X-Men dans les films Marvel à venir jusqu'à Avengers : Secret Wars en mai 2027. Une fois l'arc du multivers terminé, les mutants seront mis sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas la seule “famille” qui aura droit à un gros coup de projecteur.

Kevin Feige rappelle que le film The Fantastic Four : First Steps, mettant donc en scène Les 4 Fantastiques, arrive en juillet 2025. Et on les reverra souvent : “[…] tous ces personnages apparaîtront directement dans les prochains films Avengers, donc je suis très enthousiasmé par l'avenir des 4 Fantastiques“. Le renouveau des super-héros est bel et bien en marche.

