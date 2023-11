World of Warcraft bientôt sur PS5 et Xbox Series X ? Blizzard en « parle tout le temps »

World of Warcraft sur consoles pourrait un jour devenir une réalité. Alors que le jeu va fêter son vingtième anniversaire en 2024, Blizzard songe de plus en plus à le porter sur PS5 et Xbox SeriesX/S. Ce week-end, le studio a présenté l’avenir de son auguste MMO lors de la Blizzcon, dévoilant sa feuille de route pour la prochaine décennie.

World of Warcraft sur PS5 et Xbox Series ? En voilà une idée saugrenue. Alors que certains concurrents, comme The Elder Scrolls Online ou encore Final Fantasy XIV ont déjà franchi le pas depuis longtemps, le MMO de Blizzard reste strictement cantonné à la plate-forme PC. Mais pour combien de temps encore ? Holly Longdale, productrice exécutive du jeu, indique qu’un portage est loin d’être impossible.

Ce week-end s’est tenue la Blizzcon, le rendez-vous annuel de l’éditeur. A cette occasion, le site Games Radar lui a posé la question : Blizzard serait-il intéressé par un portage de WoW sur consoles ? Voici ce qu’a répondu Holly Longdale :

« Bien sûr ! Oui, nous en parlons tout le temps ! »

World of Warcraft veut durer encore dix ans au minimum

Un tel portage serait-il même possible techniquement parlant ? WoW est un jeu qui a été pensé pour le PC en premier lieu, non pour les machines de salon. Ce n’est pas un souci, selon la productrice :

« Je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que nous sommes plutôt bien placés sur le sujet, et c’est pourquoi nous en discutons. (…) Nous travaillons sur trois nouvelles extensions et nous sommes très excités. Mais oui, évidemment (…) nous parlons de ça. Nous sommes Microsoft, maintenant ! »

World of Warcraft va beau fêter ses vingt bougies en 2024, il est loin d’être en fin de vie, au contraire. Lors de la Blizzcon, le studio a brisé ses conventions en n’annonçant pas une, mais trois extensions : The War Within, Midnight et The Last Titan. Toutes trois seront incluses dans un arc narratif continu nommé WorldSoul Saga Un plan sur le long terme « à la Marvel » qui doit faire vivre le jeu jusqu’en 2030 au minimum. Aujourd'hui, World of Warcraft n’est plus le MMO le plus joué de la planète (ce titre revient à FF14), mais il reste un mastodonte incontournable du genre. Une arrivée sur consoles pourrait-elle lui permettre de reprendre son trône ?

Après une période morne marquée par les affaires internes, WoW pourrait bien renaître de ses cendres avec cette nouvelle stratégie.

