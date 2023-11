GTA 6 : il faudra gérer vos armes autrement, le jeu devient réaliste

Des sources fiables indiquent un changement majeur dans GTA 6. Contrairement au précédent opus de la série, vous allez devoir gérer vos armes de manière plus réaliste. Un fonctionnement inspiré de Red Dead Redemption 2 ou encore d'Alan Wake 2.



À moins que vous ne cherchiez une simulation ultra réaliste, il y a des éléments absurdes qu'on accepte bien volontiers dans un jeu vidéo. Par exemple, que notre héros dans Skyrim puisse transporter 486 meules de fromage et les manger en plein combat pour se refaire une santé. Qu'un soldat dans Metal Gear Solid nous pourchasse pendant 2 minutes puis laisse tomber comme si vous n'aviez jamais existé, juste parce que vous vous êtes caché. Ou encore que notre personnage dans GTA 5 sorte de ses poches de pantalon l'équivalent de l'arsenal miliaire américain.

Voilà une situation qui risque fort de changer dans GTA 6, suite extrêmement attendue de la série à succès de Rockstar Games. En l'absence d'informations officielles, il faut se tourner vers des sources fiables pour en savoir plus sur le prochain opus de Grand Theft Auto. Il en ressort que globalement, le jeu sera plus réaliste qu'avant. Cette volonté toucherait bon nombre d'éléments, à la fois graphiques et de gameplay. La gestion des armes ne fera pas exception visiblement.

Selon les informations recueillies par Rockstar Universe et GTA News, vous serez limité dans le nombre d'armes que vous pourrez porter sur vous, sans chiffre exact. Le système s'inspire directement de celui de Red Dead Redemption 2, jeu du même développeur. Dans ce dernier, les armes sont transportées par votre cheval, qui ne peut pas en supporter autant que vous le voulez. C'est aussi le système que l'on retrouve plus récemment dans Alan Wake 2.

D'après les deux sources, les armes en surplus seront stockées dans le coffre de votre voiture ou un sac à dos. Un internaute remarque à juste titre que cela pourrait limiter l'envie de voler des voitures, activité iconique de GTA, sauf si les coffres de ces dernières sont liés. Mais cela irait à l'encontre du souci de réalisme qui semble sous-tendre le développement du jeu. Certains affichent clairement leur déception : “C'est quoi la suite ? Payer des amendes de stationnement ? Remplir sa feuille d'impôt dans le jeu ? Passer du temps réel au tribunal et en prison ?”. Difficile de plaire à tout le monde, surtout sur un jeu aussi attendu au tournant.

We can also verify we've been told the same thing, that in #GTA6 you'll be limited to carrying just a few weapons like in AW2/RDR2 and you'll have use other methods to carry extra weapons with you throughout the game. https://t.co/CeiXVcRlu9

— GTA News 🔴 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) November 5, 2023