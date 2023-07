Une IA publie une fake news sur World of Warcraft après s’être fait troller par des internautes

Sous l'impulsion de membres du site communautaire Reddit, un site d'actualités générées par IA a publié un article sur World of Warcraft. Sauf que l'information rapportée était totalement inventée.

Tout commence sur le site communautaire Reddit. L'utilisateur u/kaefer_kriegerin remarque que le site Web The Portal récupère des conversations de Reddit et les transforme en articles avant de les publier. La conclusion est simple : ce n'est pas un humain qui rédige, mais une intelligence artificielle. L'internaute décide alors de prendre l'IA à son propre jeu. Il créé une discussion dans laquelle il exprime son enthousiasme pour Glorbo, un personnage très attendu qui fera bientôt son apparition dans World of Warcraft, le jeu de rôle en ligne.

Évidemment, rien n'est vrai, mais la communauté joue le jeu et commente en masse pour alimenter la machine. Même un développeur de Blizzard participe à la supercherie. La ruse porte ses fruits et rapidement, le site The Portal publie un article intitulé “Les joueurs de World of Warcraft (WoW) enthousiastes de l'introduction de Glorbo”. Supprimé depuis, il reprenait même la phrase de kaefer_kriegerin disant “Je veux vraiment que des sites de news opérés par des bots publient un article [à propos de Glorbo]”.

Feels soooooo good to be able to talk about Glorbo finally, I remember my first day at Blizzard we were just starting to work on implementation, and that was almost 15 years ago! Excellent reporting to track this down👍 pic.twitter.com/Wh1hm0gikM — Zorbrix 💙 (@Zorbrix) July 20, 2023

Une IA bernée par des internautes publie un faux article sur World of Warcraft

Au-delà de la plaisanterie, cet évènement pose une vraie question sur la place de l'IA dans l'écriture d'actualités sur Internet. En début d'année, ChatGPT publiait une liste de 34 métiers qui ne seront jamais remplacés par l'intelligence artificielle. Les journalistes, et même plus globalement les métiers liés à l'écriture, n'y figurent pas. On se console tout de même en constatant que visiblement, l'IA n'est pas encore au point sur le traitement de l'information.

Reste à savoir si les régulations souhaitées pour l'utilisation de l'IA prendront en compte ce genre de dérives, et sous quelles formes. En attendant rassurez-vous, ici nous sommes bien des humains. Juré sur notre tête en métal.

