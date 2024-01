Windows : le Bloc-Notes pourrait bientôt se doper à l’intelligence artificielle

Microsoft voudrait booster le célèbre bloc-notes de Windows grâce à l'intelligence artificielle. Le logiciel serait capable de réécrire du texte selon vos envies avec un assistant dédié.



Qui n'a pas encore eu sa dose d'intelligence artificielle ? Il semble que la mode soit à l'implémentation de l'IA dans un maximum de produits et logiciels possibles. Dernier en date : le Bloc-Notes, qui s'est offert un relooking bienvenu dans Windows 11. Vous avez forcément ouvert cet utilitaire certes basique au moins une fois dans votre vie. Ne serait-ce que pour faire office de note adhésive virtuelle parce que vous aviez oublié l'existence du Pense-bêtes sur votre ordinateur. Figurez-vous qu'il pourrait bientôt faire mieux que le regretté WordPad.

L'internaute PhantomOcean3 a repéré la nouveauté dans le version 11.2312.17.0 du Bloc-notes, ou NotePad dans la langue de Shakespeare. En haut à droite se trouve le menu d'un “Cowriter”, qui se traduira peut-être par “Assistant d'écriture” chez nous. Au total, 5 options sont proposées. Elles ne sont pas originales puisqu'on les retrouve dans l'immense majorité des chatbot actuels, que ce soit ChatGPT ou Bard pour ne citer qu'eux. Malgré tout, elles auraient le mérite de faire du Bloc-Notes un outil bien plus utile qu'actuellement.

L'IA pourrait s'inviter dans le Bloc-notes de Windows

La première option est tout simplement la réécriture de votre texte. Il est également possible de le rendre plus court, et enfin d'en changer le ton ou le format. Il n'y a pas encore de détails sur ces deux derniers points, mais on imagine un choix entre un ton familier, neutre ou professionnel par exemple. Sur la capture d'écran ci-dessous, notez également l'icône ressemblant à un genre de pièce avec un chiffre juste à côté. Ce serait le nombre d'utilisations restantes de l'Assistant d'écriture dans le Bloc-notes.

PhantomOcean3 a en effet noté deux lignes particulièrement évocatrices dans le code : “Vous avez atteint la limite des crédits” et “Vous avez utilisé tous les crédits disponibles, les crédits sont restaurés tous les X jours”. À ce stade, impossible d'en dire plus à ce propos. Combien de crédits seront offerts ? Quelle est la limite ? Le rechargement est-il complet ou partiel ? Sera-t-il possible d'acheter plus de crédits ? Il faudra patienter pour obtenir les réponses.