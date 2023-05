Chrome continue de dominer les autres navigateurs, Safari reprend sa seconde place à Edge

Il y a du mouvement sur le marché des navigateurs Internet. Sans surprise, la première reste identique, à savoir Chrome avec pas moins d’un tiers des utilisateurs dans le monde. La seconde place en revanche revient de nouveau à Safari, qui passe ainsi devant Edge qui lui avait volé sa médaille d’argent il y a quelques mois.

Cela fait de nombreuses années que Google Chrome est tout bonnement indétrônable sur le marché des navigateurs Internet. Ce dernier est toujours loin devant la concurrence, qui ne peut que se battre pour les miettes laissées par le géant, et donc, la seconde place. Or, c’est précisément ce qui vient de se passer ces derniers mois. Si Chrome n’a aucun souci à se faire pour sa première place, Edge, de son côté, rétrograde au troisième rang.

En effet, Safari vient enfin de récupérer sa médaille d’argent, quelques mois après l’avoir légué à son rival de chez Microsoft. Le navigateur d’Apple comptabilise désormais 11,87 % de parts de marché, bien loin derrière le mastodonte de Google qui, de son côté, accapare pas moins d’un tiers des internautes dans le monde. Un résultat finalement peu surprenant, Edge ayant rencontré quelques difficultés à convaincre de nouveaux utilisateurs ces derniers temps.

Safari redevient le deuxième navigateur le plus utilisé au monde

Voici donc le classement des navigateurs web pour le mois de mars 2023, selon les données de Statcounter :

Google Chrome : 66,13 % Safari : 11,87 % Microsoft Edge : 11 % Firefox : 5,65 % Opera : 3,09 % Internet Explorer : 0,55 %

Sur le même sujet — Chrome devient beaucoup moins gourmand en mémoire si vous activez cette nouvelle option

Sans surprise, Google continue de dominer sans grande difficulté avec ses 66,13 % de parts de marché. Edge se trouve désormais juste derrière Safari, suivi par Firefox qui peine visiblement à retrouver sa gloire d’antan. Par ailleurs, les parts de marché de Safari ont augmenté de 2 % ce dernier mois.

Plus étonnant, Internet Explorer reste dans la course, quand bien même Microsoft a officiellement acté sa mort en février dernier. Si vous faites partie des derniers utilisateurs restants, on ne peut que vous conseiller de passer sur son successeur spirituel, bien plus rapide et sécurisé.

Source : Statcounter