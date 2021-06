Windows 11 va optimiser l’affichage si vous utilisez plusieurs écrans

Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft semble enfin prendre des mesures pour améliorer l'expérience de ceux qui utilisent plusieurs écrans avec leurs ordinateurs. On s’attend notamment à ce que cette version corrige les problèmes de Windows 10.

Windows 11, la future mise à jour du système d’exploitation dont le nom a été officialisé par Microsoft, va apporter de nombreux changements par rapport à la version Windows 10 actuelle. En effet, l’ISO de la nouvelle version a fuité sur la toile, et nous avions pu découvrir son nouveau menu Démarrer et sa nouvelle interface.

En plus de ces changements esthétiques, Microsoft aurait revu en profondeur la gestion des écrans. Celle-ci n’a jamais été parfaite, mais pourrait bien profiter de nouvelles fonctionnalités utiles avec Windows 11. Sous Windows 10, vous avez peut-être rencontré un problème où les programmes ou les onglets ouverts sont déplacés vers un autre emplacement de l’écran ou rassemblés sur un seul écran lorsque vous laissez l'appareil inactif un certain temps et qu'il se met en veille.

Les fonctionnalités multiécran de Windows 11 sont plus intelligentes que sur Windows 10

Sur la version préliminaire de Windows 11, Windows Latest a découvert une nouvelle fonctionnalité qui permet au système d’exploitation de se souvenir de la position de chaque fenêtre, et ce même si vous utilisez plusieurs écrans. Ainsi, en faisait sortir votre ordinateur du mode veille, les fenêtres devraient toujours se trouver à l’endroit où vous les avez laissées.

De plus, il existe une nouvelle option dans Windows 11 pour minimiser la fenêtre sous un écran lorsque celui-ci a été déconnecté ou n'est pas actif. Si une application était ouverte sur votre écran secondaire, elle devrait alors pouvoir être correctement affichée sur votre écran principal en cliquant sur son icône dans la barre des tâches.

En plus de résoudre les problèmes d’affichage si vous utilisez plusieurs écrans, Windows 11 facilitera le « snapping », qui vous permet d’arranger vos fenêtres sur votre écran. Jusqu’à présent, il était par exemple de coller une application sur la partie droite de votre écran en la faisant glisser à l’aide de la souris ou en appuyant sur les touches « Windows + Flèche de droite ». Avec Windows 11, arranger ses fenêtres sera encore plus simple, puisqu’un nouveau menu apparaîtra en passant votre souris sur le bouton « Agrandir », en haut à droite de vos applications.

Windows 11 comes with a new window snapping feature pic.twitter.com/gecWvTGd7R — Mayank Parmar (@mayank_jee) June 16, 2021

Pour rappel, Microsoft annoncera Windows 11 dès le jeudi 24 juin 2021 lors d'une conférence. Nous devrions donc en savoir plus à son sujet à la suite de l’événement. Tout comme la version actuelle, Windows 11 devrait être gratuit pour les utilisateurs de Windows 7, 8.1 et 10.

Source : mspoweruser