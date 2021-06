Windows 11 : Microsoft confirme le nom officiel de son nouvel OS

Windows 11 s'appelle bien Windows 11. Quelques jours avant la présentation officielle, Microsoft a confirmé le nom de son nouveau système d'exploitation. Un peu plus tôt, plusieurs fuites avaient déjà révélé l'intitulé du successeur de Windows 10. La mention Windows 11 est même apparue sur le site d'Apple.

Au cours des dernières semaines, plusieurs indices sont venus prophétiser l'annonce imminente de Windows 11. Microsoft a d'ailleurs publié plusieurs teasers dans l'objectif de créer le suspense. Finalement, un fichier d'installation ISO de Windows 11 est apparu sur la toile, offrant un aperçu complet de l'interface.

En dépit de ces fuites, rumeurs et teasers, le nom officiel du système d'exploitation n'était pas confirmé. On ignorait en effet si Microsoft comptait baptiser son nouvel OS Windows 11 ou opter pour une nomenclature différente afin de marquer le coup. Certains internautes ont même imaginé que Microsoft avait sciemment glissé le nom Windows 11 dans le fichier ISO afin de lancer ses fans sur une fausse piste.

Sur le même sujet : Windows 11 est gratuit pour les utilisateurs de Windows 7, 8.1 et 10

Pas de surprise : Windows 11 s'appelle bien Windows 11

Nous sommes désormais fixés : le système d'exploitation qui succèdera à Windows 10 s'intitulera tout simplement Windows 11. Comme le rapportent nos confrères de XDA Developer, l'éditeur américain a envoyé un avis de non respect des droits d'auteur (DMCA) à Google concernant une page du site indien Beebom. La requête concerne une page qui divulgue l'ISO de Windows 11.

Dans l'avis DMCA, la branche japonaise de Microsoft explique pourquoi la page mise en ligne par Beebom doit être supprimée des résultats de recherche Google. “L'article de Beebom.com distribue Windows 11 ISO (sous copyright de Microsoft). Veuillez retirer leur article de la recherche. Il s'agit d'une copie divulguée de Windows 11” explique Microsoft.

Notez que des sites officiels ont déjà confirmé l'appellation Windows 11 au cours des derniers jours. La mention de l'OS est notamment apparue sur le site web d'Apple consacré à iCloud. “iCloud pour Windows 11 ou une version ultérieure fonctionne avec la mise à jour de mai 2019 de Microsoft Windows 10” affiche le site web. Pour rappel, Microsoft annoncera Windows 11 dès le jeudi 24 juin 2021 lors d'une conférence. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

Source : XDA Developer