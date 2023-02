Windows 11 a droit à une version allégée pour les ordinateurs les moins puissants

Si votre PC actuel n’est pas assez puissant pour installer Windows 11, il y a désormais une solution. Une version « Lite », nommée Tiny11, vient d’être lancée, et permet d’installer le nouveau système d’exploitation sur les machines plus anciennes.

Depuis son lancement, un des principaux reproches faits à Windows 11 est ses exigences matérielles assez élevées, qui rendent le système d’exploitation incompatible avec de nombreux ordinateurs. Certaines sont d’ailleurs si précises qu’elles ralentissent probablement significativement l’adoption de la nouvelle version, qui n’a pour l’instant trouvé sa place que dans moins de 20% des PC.

Heureusement, pour ceux qui n’ont pas une machine assez puissante, vous avez désormais une alternative à ce problème : Tiny11. Il s’agit d’une nouvelle version du système d’exploitation qui non seulement abaisse considérablement la barre matérielle d'accès, mais supprime également de nombreux éléments superflus.

Tiny11 veut remplacer Windows 11 sur les machines les moins puissantes

Tiny11, conçu par NTDEV, est essentiellement un ISO basé sur Windows 11 Pro 22H2. Comme l'indique le développeur, il contient « tout ce dont vous avez besoin pour une expérience informatique confortable, sans les logiciels préinstallés et les désagréments d'une installation Windows standard ».

Ce mod dépouillé de Windows 11 Pro 22H2 nécessite seulement 8 Go d'espace de stockage pour l’installation, 2 Go de mémoire vive, et peut-être la meilleure partie, il ne nécessite pas de TPM et Secure Boot. Pour rappel, TPM 2.0 et Secure Boot avaient été les principaux responsables des critiques faites à Windows 11 à sa sortie, notamment car peu de PC sur le marché étaient compatibles. NTDev révèle que les fichiers du système d'exploitation occupent 6,34 Go d'espace, tandis que les applications qui ont survécu à la suppression occupent 1,59 Go.

Enfin, comme c’est souvent le cas avec ces versions modifiées, un des inconvénients principaux est le suivi de mises à jour. Vous ne pourrez pas installer de nouvelles versions depuis Windows Update, il faudra donc suivre la sortie de nouvelles fonctionnalités et installer manuellement celles que vous voulez. Pour l’instant, le développeur annonce qu’au moins une mise à jour par mois sera déployée.