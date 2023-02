Windows 11 : un vilain watermark s’affichera en permanence si vous avez forcé l’installation

Windows 11 veut vous faire comprendre qu’il ne faut pas l’installer sur des PC trop vieux. Une mise à jour laisse en effet apparaître un watermark sur le bureau vous indiquant que votre machine n’est pas adaptée au nouvel OS. Il n'existe aucun moyen de le retirer.

Pour installer Windows 11, il faut remplir certaines conditions. Avoir un processeur pas trop vieux (deux cœurs cadencés à 1 Ghz au minimum, 4 Go de RAM) et surtout une puce TPM pour la sécurité. De ce fait, de nombreuses personnes se sont retrouvées le bec dans l’eau et ont forcé l’installation par des moyens détournés.

Microsoft n’est pas très fan de ce genre de procédé et tient à le faire comprendre. Dans une nouvelle mise à jour de janvier, certains utilisateurs de Windows 11 22H2 qui ont filouté pour avoir l'OS ont vu apparaître un vilain watermark sur leur bureau.

Windows 11 préfère prévenir que guérir

Windows Latest précise que tous les utilisateurs ne sont pas concernés pour le moment et que la mise à jour se fait par vagues. Il est important de noter que cela concerne la version retail, et non la version bêta des Insiders. Le watermark se place en bas à droite de l’écran, juste au-dessus de la barre des tâches et affiche un sobre « Le système ne remplit pas les conditions de Windows 11 ». Il ne peut pas être retiré. Dans les faits, cela ne change rien à l’expérience. Nous avons juste un vilain texte, mais aucune autre limitation. A la sortie de Windows 11, Microsoft avait évoqué l’idée de ne pas mettre à jour les PC ayant installé l’OS de manière détourné, un projet finalement abandonné. La firme de Redmond préfère faire dans la prévention avec ce système, ne pénalisant personne.

A lire aussi – Windows 11 22H2 : comment forcer l’installation de la mise à jour, même sur les PC non compatibles

Windows 11 peut fonctionner parfaitement sur un système qui ne remplit pas les conditions requises. Le but ces limitations est de renforcer la sécurité, notamment avec la présence physique de la puce TPM. Ceux qui ne veulent pas forcer l’installation peuvent toujours se servir de Windows 10 jusqu’en 2025, mais après cela, il faudra investir dans une nouvelle machine.