Windows 11 ne vous forcera plus à écouter Cortana lors du premier démarrage

C'est désormais confirmé : Microsoft passe Cortana au second plan, et ne tentera plus coûte que coûte de vous faire utiliser son assistant mal-aimé lors du premier démarrage de Windows 11. Vous ne trouverez par ailleurs plus Cortana dans la barre des tâches.

Cortana reste l'un de ces vestiges de l'ère Steve Ballmer, lorsque Microsoft imaginait son monde de demain, sans réellement réaliser ce qui se passait d'important chez la concurrence. Le lancement de Cortana date en effet de 2014, l'époque où Microsoft venait de racheter Nokia. Cortana est l'un des derniers produits lancés par Steve Ballmer avant qu'il ne passe le flambeau à Satya Nadella.

Avec du recul, on sait que les seuls assistants qui ont réussi à convaincre le plus grand nombre sont soit des assistants que l'on trouve sur les téléphones portables qui se sont imposés comme les plus populaires (essentiellement Google Assistant et Siri) ainsi que Amazon grâce à son offre d'enceintes connectées et la bonne réputation de son assistant Alexa.

Windows 11 fait passer Cortana au second plan

Microsoft sait sans doute depuis des années que pas grand monde n'utilise Cortana, mais comme vous le savez, dès que vous faites une installation fraîche du système sur une machine, l'écran de bienvenue vous accueille quand même avec la voix – pas franchement très utile – de l'assistant. Au mieux, cet accueil bruyant est inoffensif – après tout il suffit d'éteindre ou de débrancher les haut parleurs pour être tranquille.

Mais il y avait de quoi se demander pourquoi autant d'acharnement si la réponse des utilisateurs n'est pas positive. Car on l'a bien vu avec la première version de Edge, il ne suffit pas de forcer la main des utilisateurs – encore faut-il qu'ils y trouvent quelque chose qui leur est utile au quotidien. Pour le navigateur, la solution a été de passer sur Chromium, et les parts de marché du nouveau Edge, depuis, remontent.

De la même manière, l'offre d'assistants qui existe déjà peut faire bien plus de choses que Cortana. Il n'est dès lors pas très surprenant d'apprendre que Microsoft a décidé de mettre Cortana au second plan dans Windows 11. Microsoft explique en effet : “Cortana ne sera désormais plus inclus lors du premier démarrage ou dans la barre des tâches”. On reste pour l'heure prudent – cela ressemble à une suppression totale, mais Microsoft ne l'explicite pas clairement.

A en croire la présentation de Windows 11, il semble que Microsoft a en fait plutôt décidé de fondre les technologies de Cortana dans Windows. Lors de la présentation, la firme a en effet insisté, par exemple, sur la qualité de la saisie par la voix dans toutes les applications du système d'exploitation. Que pensez-vous de la disparition de Cortana ? Allez-vous le regretter ? Partagez vote avis dans les commentaires.