Microsoft va tuer définitivement Internet Explorer en 2022

Internet Explorer va définitivement mourir en juin 2022. Si depuis quelques années, Microsoft fait tout pour supprimer l’auguste navigateur, le dernier clou dans son cercueil sera planté l’année prochaine avec la fin du support. Les derniers résistants sont incités à passer sur Edge.

Internet Explorer est poussé vers la sortie depuis déjà de nombreuses années, mais cette fois, sa fin définitive est actée. Microsoft a en effet annoncé qu’il allait retirer l’application Internet Explorer de Windows 10 et arrêter son support le 15 juin 2022.

Au début prévu pour s’arrêter en août 2021, le logiciel a le droit à un an de rab afin de laisser le temps aux derniers irréductibles de se faire une raison. La firme de Redmond publie aujourd’hui un billet de blog dans lequel il affirme que Microsoft Edge représente l’avenir. Dès le 17 août 2021, ce sont les applications Microsoft 365 qui ne seront plus compatibles avec le navigateur.

Aujourd’hui, Edge est installé sur tous les PC Windows 10 et proposé par défaut aux utilisateurs. Toutefois, on retrouve encore Internet Explorer 11, bien caché et trouvable grâce à la barre de recherche. En l’ouvrant, vous êtes assailli par une pop-up vous incitant à utiliser Edge et si vous passez outre, un onglet s’ouvre automatiquement sur le site de Microsoft vantant les mérites du nouveau navigateur.

Internet Explorer vit sa dernière année

Lancé en 1995, Internet Explorer a été l’un des premiers navigateurs de l’histoire du net public. Au cours des années 2000, l’apparition de nouveaux concurrents, comme Google Chrome ou Firefox, l’ont complètement ringardisé. Internet Explorer était d’ailleurs souvent moqué pour sa lenteur.

En 2015, Microsoft a décidé de partir sur de nouvelles bases avec Edge, installé par défaut sur Windows 10. Ce Edge a ensuite évolué vers une version Chromium en 2020, supprimant l’itération précédente. Pendant ce temps, Internet Explorer a toujours subsisté.

2022 signera sa fin définitive, mais cela fait depuis bien longtemps déjà qu’IE a été mis à la retraite, avec notamment de nombreux sites aujourd’hui plus compatibles. Aujourd’hui, Internet Explorer ne représente plus que 0,71% des parts de marché des navigateurs dans le monde. Un chiffre qui devrait passer à 0 dans le futur.

Source : Microsoft