Windows 11 SE : l’OS allégé dédié aux écoles débarque en 2022 pour concurrencer les Chromebook

Microsoft a enfin dévoilé la nouvelle mouture de Windows 11, baptisée SE. Avant tout destinée au marché de l’éducation, celle-ci se veut plus « lite » que la version originale, afin de pouvoir tourner correctement sur des ordinateurs moins performants. Avec ce système d’exploitation, la firme de Redmond veut reprendre la main sur les écoles après le raz-de-marée Chromebook. Il devrait être disponible courant de l’année prochaine.

On savait déjà que Microsoft travaillait sur un mystérieux Windows 11 SE, mais on attendait toujours une présentation de sa part. C’est désormais chose faite. Cela fait un certain temps Microsoft souhaite reconquérir le territoire des écoles, après que Google s’en soit emparé avec ses Chromebook. La firme a précédemment tenté un coup de poker avec une version de Windows 10 restreinte au Microsoft Store, mais le manque d’applications disponibles a mené l’OS à sa perte.

C’est donc avec Windows 11 SE que l’éditeur retente sa chance. Ce dernier est pensé pour tourner correctement sur des ordinateurs portables peu puissants. Ainsi, Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo, et Positivo préparent tous la sortie de PC compatibles d’ici les prochains mois. Microsoft a quant a lui présenté un nouveau Surface Laptop SE, commercialisé à 249 $. Il est équipé de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et d’un écran 11,6 pouces.

Un Windows 11 allégé qui s’adapte aux besoins de l’école

Une fiche technique relativement légère donc, qui permet d’avoir une idée des ajustements effectués par Microsoft. Ainsi, on retrouve plus ou moins la même direction qu’avait prise Windows 10X avant son annulation. Le système d’exploitation est notamment optimisé pour Edge, Office ainsi que les services cloud de Microsoft. En revanche, il n’est pas restreint aux applications du Microsoft Store. En effet, la plateforme ne sera même pas présente sur l’OS.

« Windows 11 SE prend également en charge les applications tierces, y compris Zoom et Chrome, car nous voulons donner aux écoles le choix d’utiliser ce qui leur convient le mieux », précise Paige Johnson, responsable du marketing éducatif de Microsoft. Ce sera donc aux administrateurs informatiques des établissements de sélectionner les applications qui seront installées. Les mises à jour, quant à elles, pourront être programmées en dehors des heures de cours.

Des changements mineurs mais qui font la différence

Microsoft n’a pas encore fourni de liste complète des applications qui seront compatibles avec Windows 11 SE. La sortie étant toute fois imminente, cela ne devrait pas tarder à arriver. En dehors de cela, les changements sont relativement mineurs. Les applications se lancent automatiquement en plein écran, et peuvent s’afficher côte à côte. En échange, la fonctionnalité Snap Layouts, qui permet d’organiser ses fenêtres, a quitté le navire.

On ne retrouvera pas non plus la section Widgets. Après avoir recueilli de nombreux témoignages de la part des enseignants, Microsoft s’est en effet rendu compte que cette dernière pouvait distraire les élèves. De plus, alors que cette option est désactivée par défaut sur Windows 11, Edge sera compatible avec les extensions de Chrome, très utilisées et appréciées par les professeurs.

Enfin, Windows 11 SE sauvegarde automatiquement tous les documents sur OneDrive. Ceux-ci seront également accessibles hors-ligne, afin que les étudiants puissent continuer à suivre leurs cours en dehors même une fois à la maison. L’ambition est claire : Microsoft souhaite désormais se positionner comme le compagnon idéal à toutes les étapes de ses études. Pour cela, il faudra attendre l’année prochaine, lorsque les établissements commenceront à acheter leur matériel.