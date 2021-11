Windows 11 SE ne sera pas vendu séparément, on en sait plus sur les apps compatibles

Microsoft a révélé de nouvelles informations concernant Windows SE. Le système d’exploitation destiné aux écoles ne proposera donc pas, comme prévu, le Microsoft Store, mais offrira une compatibilité avec des applications tierces Chrome et UWP. De plus, on apprend qu’il ne sera pas possible d’acheter une licence en dehors des PC prévus à cet effet.

La reconquête des écoles par Microsoft est en marche. Cette semaine, l’éditeur a présenté Windows 11 SE, la nouvelle mouture de son système d’exploitation. Au programme : une version allégée de la version standard, sans Microsoft Store et quelques fonctionnalités repensées. Celui-ci s’accompagne de la sortie prochaine d’un Surface Laptop SE dédié, tandis que plusieurs constructeurs préparent déjà leurs PC compatibles, qui devraient coûter moins que 300 €. Enfin, OneDrive sera intégré à l’OS, ce qui lui permettra de stocker automatiquement les fichiers en plus de les rendre accessibles en étant hors-ligne.

Nécessairement, l’absence du Microsoft a soulevé de nombreuses questions auprès des futurs utilisateurs. Si la volonté d’empêcher les élèves d’installer des jeux ou autres applications non-éducatives est compréhensive, cette décision risque de rendre plus difficile le travail des enseignants et des administrateurs pour choisir et trouver les logiciels adéquats. Dans un document de FAQ officiel, Microsoft répond à ces inquiétudes. On en apprend également plus sur les modalités d’acquisition du système d’exploitation.

Microsoft en dit plus sur les applications compatibles avec Windows 11 SE

Pas de Microsoft Store donc, mais une compatibilité (théorique) avec toutes les applications Win32. Cela comprend naturellement le pack Office, essentiel pour les élèves et étudiants, les applications UWP, des logiciels de numérisation des contrôles et des solutions de communication. Ces dernières seront probablement Skype ou Teams — on voit mal des professeurs autoriser leur classe à aller sur Discord. Bien entendu, Windows 11 SE prend également en charge les navigateurs, qui seront là encore sûrement Edge et Chrome.

Heureusement, donc, puisque ces derniers seront le seul moyen de télécharger des applications. Tout comme ChromeOS, le système d’exploitation reposera en grande partie sur des applications web. Cette décision a un but bien précis : créer un environnement propice à l’apprentissage, soit libéré de toute distraction potentielle (de nouveau, en théorie). Il est « très courant que les applications éducatives et web ne nécessitent pas d’installation sur l’appareil », précise Microsoft. « Windows 11 SE limite les applications qui peuvent être installées sur l’appareil ».

« Il n’y a pas de Microsoft Store pour Windows 11 SE, ce qui permet aux administrateurs réseau de contrôler les applications et les outils que les élèves téléchargent », conclue Microsoft. La firme de Redmond ajoute également que plusieurs optimisations ont été implémentées afin d’améliorer les performances sur les PC d’entrée de gamme, qui sont la cible directe du système d’exploitation. Des limitations, donc, mais pour préserver les élèves des éventuels bugs.

Windows 11 SE ne sera pas vendu séparément

Une autre question des utilisateurs porte sur la compatibilité de Windows SE avec des PC déjà existants. Concrètement, est-il possible d’installer l’OS sur ordinateur qui ne le propose pas déjà nativement ? Microsoft écarte rapidement cette possibilité : la réponse est non. Le seul moyen de profiter de Windows SE est donc d’acheter un PC portable prévu à cet effet.

De la même manière, il ne sera pas possible de récupérer sa licence une fois qu’une autre version de Windows a été installée sur ledit ordinateur. On retrouve donc une stratégie similaire à celle des versions ARM de Windows10 et 11, qui sont disponibles sur de nouveaux appareils sortis d’usine, mais qu’il n’est pas possible d’acheter séparément.

Pour rappel, Windows 11 SE sera disponible courant 2022. Microsoft n’a pas encore communiqué de date précise.

