Windows 11 s’annonce déjà comme un carton, la moitié des utilisateurs prévoient de l’installer

À l’approche de sa sortie officielle, le doute est de moins en moins permis : Windows 11 sera un succès flamboyant. Alors que Microsoft est déjà certain du potentiel de son système d’exploitation, un sondage vient confirmer ses prévisions. 53 % des utilisateurs prévoient de faire la mise à jour.

Windows 11 n’est pas encore sorti que tout le monde lui prédit un bel avenir. Disponible depuis plusieurs semaines en version bêta, le système d’exploitation continue de dévoiler son nouveau design et ses nouvelles fonctionnalités avant sa sortie officielle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers semblent convaincre les utilisateurs. Microsoft le sait déjà : son OS rencontrera un succès fracassant. « Nous réinventons tout, de la plate-forme Windows à la boutique, pour aider les personnes et les organisations à être plus productives et sécurisées, et pour créer un écosystème plus ouvert pour les développeurs et les créateurs », a expliqué Satya Nadella, PDG de l’éditeur.

Aujourd’hui, un sondage mené par Windows Report nous apprend que les utilisateurs sont du même avis. En effet, sur 11 097 interrogés, répartis dans 177 pays et utilisant en grande majorité Windows 10, 53 % trouvent le nouvel OS époustouflant. Ils se disent ainsi prêts à migrer vers celui-ci dès la mise à jour disponible. Malgré tout, 21 % estiment que le système d’exploitation est similaire à sa version actuelle et n’hésitent pas à exprimer leur déception. Nul doute, le nombre d’utilisateurs a tout donc toutes ses chances de grimper en flèche le jour même de la sortie de Windows 11.

44 % des PC sont compatibles avec Windows 11

Reste bien sûr la question épineuse de la compatibilité. Microsoft a récemment précisé que la machine concernée devra être équipée d’une puce TPM, et qu’il sera impossible de contourner la réglementation pour installer l’OS. Chez les sondés, seuls 44 % assurent que leur PC a passé le test de validation. 13 % admettent ne pas avoir de terminal compatible. Entre les deux, 34 % sont certains de répondre aux exigences de configuration, mais n’ont pas encore obtenu une validation de la part de Mcrosoft.

« Windows 11 est la plus grande mise à jour de notre système d’exploitation depuis une décennie », a déclaré Satya Nadella. « Nous sommes ravis des premiers retours. Plus de personnes ont téléchargé nos premières versions que toute autre version ou mise à jour de Windows dans l’histoire de notre programme d’initiés. Et, avec notre écosystème OEM, nous sommes ravis d’apporter Windows 11 aux nouveaux PC à partir de la période des fêtes. » Windows 11 sera disponible en octobre prochain.

Source : Windows Report